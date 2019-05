Escucha las noticias de las 13:00 (27/05/2019)

buenas tardes y los resultados son malos sin paños calientes no estamos contentos pero no nos rendimos ahora toca trabajar para lograr un gobierno progresista histórico Preguntado sobre si ha valorado su dimisión Iglesias decía que su cargo siempre está a disposición de las bases y estas lo piden pero que su obligación es ahora trabajar por un gobierno y otros en los territorios en el que podemos tenga representación aunque ésta sea modesta

estoy dispuesto a negociar con Vox pero yo también lo he dicho en campaña electoral yo creo que lo razonable es que los que hemos estado en la oposición los que conocemos a fondo el Ayuntamiento podamos gestiona el ayuntamiento si le digo la verdad no voy a cerrar la puerta ninguna posibilidad pero desde luego sería mi planteamiento inicial

tal buenas tardes en marcha la jornada de Roland Garros en unos minutos está previsto que debute Rafa Nadal ante el alemán Hans Man no antes de la una y cuarto de la tarde y además Pablo Carreño acaba de ganar su partido tres a cero ante el portugués Sousa y en el cuadro femenino hoy turno para Carla Suárez no antes de las tres y cuarto de la tarde en fútbol el Valencia continúa hoy celebrando el título de Copa del Rey conseguido el pasado sábado ante el Barcelona esta tarde el conjunto checo cierra su fiesta ofreciendo el título a la ciudad en el Ayuntamiento también hoy se cierra la jornada cuarenta en Segunda División a partir de las nueve con el partido entre Deportivo de la Coruña y Mallorca y en el Giro de Italia hoy jornada de descanso

Voz 7

05:33

lo de serlo no se victim Kirchner Beatty en español como se dice pues cierta ser no ser o no ser suele ser no ser eso debe hacer es exótico