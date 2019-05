Escucha las noticias de las 14:00 (27/05/2019)

muy buenas tardes Pablo Iglesias parece dispuesto aguantar en batacazo electoral de ayer y centrará su estrategia negociar un gobierno de coalición con el PSOE pasado el mediodía al máximo dirigente de Podemos compareció ante los medios después de muchas horas de silencio de hecho fue el único líder de ámbito estatal que no dio explicaciones anoche lo de su dimisión no está sobre la mesa asegura que siempre está disponible para las bases se remite a la convocatoria de un Consejo Ciudadano ya a partir de ahí a ver si Pedro Sánchez le acepta como socio de gobierno

los resultados electorales son malos toca hacer autocrítica no estamos para nada contentos pero también les digo que no nos rendimos a partir de ahí bueno pues tenemos que ser conscientes de lo que prestamos tratar de ayudar a construir un gobierno de coalición que pueda proteger la justicia social y los derechos sociales y en el que no podamos estar en la proporción modesta que nos corresponde

Voz 5

02:39

Martínez Almeida y si no hay otra alternativa pues no lo sé hasta que yo no hable con Ciudadanos IU después hablé con Vox no puedo saber que tengo delante y a que me enfrento