Hora 14 Bierzo 27/05/2019

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1114 00:00 antes de los fichajes Javier Herráez si así es la verdad y Pacojó es lo que piensa el club que esta también metido en la historia de Sergio Ramos de contaba aquí en la Cadena Ser que Sergio Ramos piensa en blanco tiene treinta y tres años le quedan dos de contrato con Zidane en el banquillo quiere ser el capitán del equipo blanco esto fútbol pueden pasar muchas cosas ofertas siempre ha tenido tiene y tendrá

Voz 0699 00:22 de de China Xi también de Inglaterra pero evidentemente

Voz 1114 00:25 el contrato de Sergio Ramos es de once millones setecientos mil euros casi doce millones que se lo ha ganado evidentemente para los que lo critiquen Cross anda por ahí a Modric levanta igualar por ejemplo Bale que está en la rampa de salida gana quince millones de euros mejorar bueno puede mejorar un poquito pero eso depende evidentemente del Rey Real Madrid ahora piensa en recuperarse para el partido frente a Suecia con España su boda ir resolver un tema personal que viene de lejos comercial como digo y personal in déjame que te diga una nada un retazo de el tema del PSD acaba decir Tusell en Francia que no es un ingenuo y que todo puede pasar con los futbolistas que él acaba de renovar y que está muy tranquilo bueno

Voz 0699 01:05 pues eso dicen desde Francia mientras Sergio Ramos monopoliza toda la actualidad de el Real Madrid aunque Sergio Ramos va a seguir y mientras la primera se acabó la segunda espera la semana que viene para el ascenso porque el Granada ayer empató ante el Cádiz no pudo consolidar su llegada esa primera de momento lo que llega hoy es el Dépor Mallorca para completar la jornada en Hermida

Voz 0688 01:25 efectivamente entre dos equipos que además se están viviendo una situación diferente el Mallorca que llega a Coruña quinto con sesenta y siete puntos con un empate podría certificar ya que va a disputar el play off de ascenso como decimos de manera radicalmente opuesta un Depor cuya hoja de ruta para jugar el play off pasa por sumar tres victorias en los tres partidos de Liga restantes todo lo que no sea ganar hoy en Riazor para el Depor supone un incendio considerable sería decir prácticamente adiós a la temporada y ojo porque además mañana el Depor afronta una junta de accionistas donde va a elegir nuevo presidente osea que si las cosas salen mal hoy ojo con la Junta de mañana

Voz 0699 02:01 duelo de promoción claro y el Mallorca que por cierto su próximo rival del Granada en nuestro próximo destino va de Mundial de fútbol

Voz 0699 03:29 pues rapidito que me piden pasó hoy centra la selección femenina absoluta de fútbol de cara al Mundial campeonato que se disputa en Francia y cuya primera fase nos va a cruzar con Sudáfrica Alemania y China e como digo hoy se concentra la nuestra tiene esa concentración una periodista de la SER con protagonista anotar dos andaluz muy buenas