Las noticias de Navarra, 16:02 (27/05/2019)

eso no bueno sin resultados yo que aumenta la noche felicitándole por sus resultados también en nada más que eso porque yo ratifico suele dicho ratificó la línea que nosotros tenemos marcadas que se como te decía acuerdos progresistas y que no vamos afea a señores para presidir

por su parte Javier Esparza es consciente de que los números por sí solos no le dan el Gobierno por eso va a tratar de acordar con los socialistas

Voz 6

00:44

su mensaje muy claro de la sociedad navarra que es que piden un cambio de Gobierno piden que no haya nacionalismo piden que no haya populismo se podía haber revalidado la mayoría este cuatripartito la gente no ha querido dar será por lo tanto lo que está pidiendo nos ha dado una mayoría quiénes hemos estado pues desde luego nosotros vamos a tender la mano y a partir de ahí con formemos un gobierno constitucionalista en Navarra que yo creo que ser mandato claro