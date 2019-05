Voz 1915

00:32

no se ha adelantado el posicionamiento de ningún territorio dice Arrimadas de hecho aquí en Madrid el candidato naranja Ignacio Aguado tiene pensado llamar a la candidata del PP en las próximas horas a la candidata Isabel Díaz Ayuso para alcanzar un acuerdo lo antes posible Ayuso que esta mañana en Hoy por hoy ni siquiera descartaba la entrada de Vox en ese hipotético gobierno vamos a ver las negociaciones tenemos que hablar primero con mi socio preferente que Ciudadanos a ver que quieren ellos y hasta que yo no hable con Ciudadanos IU después hable Combo no puedo saber que tengo delante y a que me enfrento tampoco la descarta José Luis Martínez Almeida en el Ayuntamiento de la capital el candidato del PP también en declaraciones a la SER