Las noticias de Aragón, 16:02 (27/05/2019)

es que es nuestra obligación no tenga la menor duda lo voy a intentar desde desde ya porque creo que es lo que corresponde

para ello necesita al par a Vox a Ciudadanos su candidato Daniel Pérez no da nada por cerrado

Voz 3

00:39

entiendo que no es normal que uno no es habitual que alguien venga ya dando por hecha según qué cosas son planteamientos no te esas negociaciones de esos acuerdos surgirán propuestas surgieran ideas que luego tendrán que pasar y será aprobados por los órganos de dirección de de cada partido