Escucha las noticias de las 16:00 (27/05/2019)

son las cuatro las tres en Canarias Pablo Casado reivindica su liderazgo en el partido popular pese a la pérdida de votos de su partido en las elecciones de ayer achaca esa bajada a la herencia recibida y proclama el inicio de la refundación del centro derecha de la que no excluya Vox Nos vamos a la sede popular en Génova Adrián Prado buenas tardes

qué tal Pablo buenas tardes y según el líder de los populares hoy empieza un nuevo tiempo para consolidar al nuevo proyecto del PP corregir las debilidades y apuntalar la recuperación Casado advierte de la necesidad de refundar el espacio electoral de centro derecha porque de lo contrario no podrán gala ganar elecciones y todo ello segura se debe hacer con él al frente del partido

qué voy a liderar ese cambio voy a liderar esta remontada voy a liderar este cambio de ciclo político voy a liderar está volver a empezar para no sólo hacer al Partido Popular un partido más popular más atractivo sino para volver a hacer al Partido Popular

casado enmienda a sus barones señala que los resultados de ayer se deban a un giro al centro porque el partido dice no se han movido de sus principios

por cierto que tal y como les ha avanzado la Cadena SER Pedro Sánchez se ha reunido este mediodía en Moncloa con Susana Díaz fuentes de la dirección federal del PSOE aseguran que ha sido una reunión para escuchar a la ex presidenta de la Junta tras la pérdida del Gobierno andaluz una cita que estaba pendiente por las citas electorales en Austria está a punto de votarse la moción de censura presentada por el Partido Socialdemócrata contra el Gobierno conservador de Sebastian Cort los ultras han anunciado que el apoyarán como venganza al conocido como

Ibiza Gates of Nadj sí aunque el resultado de la votación se conocerá en los próximos minutos parece que la caída del canciller austriaco es inminente con el voto de los ultraderechistas del FP o cuyas fuentes afirman que apoyarán esta moción de censura los socialistas lograrían sacar adelante su propuesta ante el Parlamento la coalición de Gobierno entre los ultras que consumaría en su particular venganza y los populares se ha visto mermada por el presunto escándalo de corrupción que salpica al ya ex vicecanciller y líder de extrema derecha aquí quién le veían un vídeo negociando contratos público