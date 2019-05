Voz 0313

00:00

ayer de un bucle es cambiar de tema de conversación así que lo pregunto hay vida el día después de las elecciones que no sea hablar de las elecciones hombre no es fácil encontrarla ya lo sé no es fácil que salga a la luz pero lay line claramente y les voy a dar sólo tres ejemplos primero Nueva York se plantea multar a las personas que crucen la calle mirando el móvil luego lo comentaremos con más calma pero a mí así de entrada me parece un ejercicio enorme de sentido común segundo Nueva Zelanda quiere copiar a Bután el país que mide el índice de felicidad de sus habitantes y a partir de ahora los presupuestos tendrán en cuenta esa variable a eso se le llama tener ganas de mejorar el bienestar de las personas que debería ser siempre el objetivo fundamental de la política tercero esta noticia me encanta es de esas que no acabas de entender del todo pero que huelen a importantes un equipo científico internacional ha descubierto vida en la región más calurosa de la tierra en el interior de un volcán qué relevancia tiene esto pues que igual en Marte el proceso eso fue algo parecido y eso resultaría básico por si algún día al ser humano se plantea au se ve obligado a emigrar al planeta rojo y luego están los resultados electorales y los pactos y los vetos y los cortejos y los desplantes y las sumas y las restas bloquean todavía unas cuantas semanas de movimiento pero la vida sigue no tiene porqué girar siempre alrededor de lo mismo lo dijo anoche la escritora Rosa Montero cabreada por el fracaso de la izquierda en Madrid dijo en Twitter somos gilipollas en yo le tomó prestada la expresión pero para ampliar la también a otras situaciones para celebrar que la vida sea mucho más bienvenidos a La Ventana