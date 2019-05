Las noticias de Castilla y León, 17:03 (27/05/2019)

el otro periodo de Justicia de aquí de Castilla y León ha ratificado hoy la sentencia del Juzgado de los Social número dos de Burgos que ha declarado improcedente el despido de una profesora asociada de la Universidad burgalesa Iker dada su condición de representante legal de las trabajadoras deberá ser readmitida en la sentencia dice que la contratación de este tipo de profesorado sólo es para necesidades profesionales sin embargo el cuarenta y dos por ciento del profesorado no sólo de la Universidad de Burgos sino de otras se encuentran bajo esta figura de profesorado asociado en el día después de las elecciones pendientes de los pactos el candidato del Partido Popular Alfonso Fernández Mañueco no descarta dicho el llegar a un acuerdo en la Junta con Ciudadanos precisamente el candidato de esta formación política Francisco Igea ha convocado esta tarde una rueda de prensa a las seis y media y el alcalde de Zamora de Izquierda Unida Francisco Guarido que repita al frente de la alcaldía y esta vez por mayoría absoluta ha lamentado hoy que Izquierda Unida no consiga representación en las Cortes y lo achaca a las fusiones con otras formaciones políticas como es el caso de anticapitalistas o Partido Castellano pide defender las siglas de Izquierda Unida en Zamora

dejó en el Parlamento yo creo que es reconocido además por todos los grupos la la cantidad de iniciativas y de intervenciones que por su trabajo no ha sido precisamente la causa de que de que él no esté pues habrá que mirar el confluir con otros partidos que al final aunque no fuera podemos pero también contribuyen a difuminar la imagen potente que yo creo que tienen las siglas de Izquierda Unida yo creo que Sarrión debería debería no sólo con las siglas hubiera sido suficiente bueno pues pues a lo mejor si si todo esto se plantea hace cuatro años Don que se han venido planteando siempre en las duras de las confluencia