Las noticias de Galicia, 17:03 (27/05/2019)

después de otra noche electoral amarga el PP no ha conseguido el Gobierno de ninguna ciudad Alberto Núñez Feijóo ha acudido al Comité de Dirección de su partido en Madrid ante los periodistas y a pesar de la debacle urbana el presidente de la Xunta ha hecho una lectura positiva en clave nacional entiende que en las últimas semanas se ha centrado hoy ensanchado el partido con un mejor resultado que el veintiocho A en Galicia el éxito ha sido según Feijóo que Vox y Ciudadanos han retrocedido

el caso es que a pesar de ser testimonial según Feijóo ciudadanos tiene la llave de la Diputación de Ourense donde ha obtenido un escaño el que el Clean haría la balanza a favor del PP de Baltar que cuenta con doce Laureano Bermejo secretario de Organización del partido naranja en Galicia no ha querido anticipar un pacto aunque avanza que están dispuestos a hablar sin marcar líneas

lo has ahora mismo la situación fiscal lo la situación que pueda tener judicial con el presidente de la Diputación a día de hoy nosotros ya hicimos sólo hablamos de políticas de de de pactar con políticas no con políticos y lo que tendremos encima de la mesa ayer después de escuchar a todos los partidos que forman parte de del espectro de de la Diputación pues tomaremos una decisión entonces oye Se me antoja como muy pronto tomar una un partido