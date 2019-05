Voz 0699 00:00 hola qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER el Barça terminó su temporada en Anfield el palo de Liverpool dolió también en la final de Copa del triplete el Liverpool lo convirtió en doblete el Valencia ha dejado la Liga azulgrana como único título con aquello de que esta Copa se miren no se toca ahora la están tocando en Valencia que es donde se celebra a todos incluido yo Se nos ha llenado la boca decir que este Barça tenía el mejor Messi de siempre al dique más en forma sin selección al Ter Stegen más decisivo por tramos a brillantes Let Luis Suárez pues bien como el fútbol es como es el mejor Barça de la década aventaja a final de temporada al peor Real Madrid el siglo en un título y lo que es más flipante hoy lunes el seguidor blanco está más feliz que subir una temporada más de Juego de Tronos y el del Barça está como si lo hubieran destripar antes de verlo el último capítulo pies que este año ha sido como una buena serie el desenlace de todo no lo incluiría el mejor guionista este final del Fútbol Club Barcelona no hay spoiler que lo destrozó las tres y una comenzamos aquí se deporte

Voz 1 01:10 la Cadena SER SER Deportivos

Voz 2 01:13 Don Francisco José Delgado con todos

Voz 0699 01:16 la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro el vamos a acompañar con el resumen de lo que hemos consumido de deporte de lunes gracias por estar ahí del modo que más cuadre por la radio de toda la vida por la aplicación de la SER en el móvil por nuestros enlaces en redes soportes web tres W Cadena Ser punto com que lo importante es que tengáis siempre mucho donde elegir os doy las gracias por elegirnos un día más en nombre de todo el equipo del programa que va desde Paco Hernández en la producción a Juan Carlos Ingelmo Inma valido como cracks de la técnica el Valencia continúa celebrando el título de campeón de la Copa del Rey el Barça continúa lamiendo sus heridas y afronta lo que puede ser una inesperada renovación aunque para inesperada seguramente esta el Atlético de Madrid va a Bono jugador del Barça de cara a la próxima temporada Miguel Martín Talavera muy buenas

Voz 1576 01:58 tardes Pacojó buenas tardes si es él el portugués Nelson se medio lateral derecho del conjunto azulgrana que es el gran objetivo del Atlético de Madrid para reforzar es el lateral derecho tras la salida de una leyenda como Juanfran Torres el Atlético Madrid incluirlo el operación Antoine Griezmann porque sabe que ese va a ser el destino de el punta francés e incluso se piensa ya en la opción de cómo no llevarlo a cabo en este caso sería no ejecutando la clase rescisión o flexibilizando la para que no tuviera que hacer el Barça en un solo pago eh acordando una cantidad por el lateral derecho del conjunto azulgrana el no termina de estar a gusto allí no termina de tener la confianza y la titularidad indiscutible Le gusta y mucho a la dirección deportiva del conjunto rojiblanco y como te digo es la opción número uno para intentar reforzar ese lateral

Voz 0699 02:45 puede sorprender pero es así Semel objetivo rojiblanco para la próxima temporada ver cómo va avanzando la operación pero es el perfil que busca el Atlético de Madrid trabajador clase media alta pero nada de superestrellas las estrellas se van a reunir en Madrid antes el sábado en la final de Champions entre Liverpool y Tottenham mañana se configura el despliegue de seguridad el viernes llegan los equipos y las aficiones que se encuentran con que vale más barato un fin de en un hotel de cinco estrellas en una playa en las Maldivas que un anoche en Madrid la opción más económica un colchón en los alrededores de Madrid pero no sale tampoco económico no estoy de coña

Voz 3 03:15 eh echado unos cuantos colchones el salón en las demás ya alquilar por colchón yo no me voy a subirá las monjas nosotros no estamos pensando en numerosas nubes como hace la gente que yo creo que están saliendo a la parra así que bueno puesto un precio de cuatrocientos euros precio por colchón vale es que no es lo mismo que por habitaciones o por vivienda completa

Voz 0699 03:37 un colchón cuatrocientos euros no se especifica si tú te trae sábanas que lo mismo por la ropa de cama son cien Pavón más bueno ahora miramos la final de la Champions en la Europa League lo último del mercado de fichajes desde Madrid a Sevilla el acontecimiento del mes de junio que es el mundial absoluto de fútbol femenino una cita cada cuatro años pero para nuestro seleccionador Jorge Belda la cita de su vida

Voz 4 03:56 podemos decir que llevamos quince días preparando este Mundial pero no nosotros llevamos toda la vida preparándonos para este Mundial y estamos preparados vamos con la máxima motivación íbamos a llegar físicamente y mentalmente

Voz 0699 04:11 preparados o esa por lo máximo fútbol femenino masculino nacional europeo y en lo que no es fútbol todos son grandes nombres Rafa Nadal es el protagonista del momento en Roland Garros París Miguel Ángel Zubiarrain cómo va su debut muy buenas tardes

Voz 5 04:25 así he visto está jugando con el alemán Jan Man empezó ganando estoy mesecitos dos el segundo seis uno al está uno iguales cuarenta igual es el alemán no quiere rendirse tiene el placer de jugar en la pista central de Roland Garros con nada menos que Rafa Nadal así que está disfrutando como un enano llevaba se lo estás o pasar muy bien pues no le está dando una buena paliza que le vamos a hacer

Voz 0699 04:50 bueno pues qué le vamos a hacer pero lo importante que disfrutemos con buen pie por parte de Rafa Nadal volveremos por allí por esa pista central karate a estuve a lo largo del programa también es noticia Mikel Landa que ha hablado en la jornada de descanso del tiran donde es quinto Escudero del líder capaz en baloncesto Se acabó la Liga Endesa con descenso del GBC eliminatoria por el título que se ponen en marcha el jueves y me resta que a un español que ha salido el fin de Carlos Sainz sexto en forma

Voz 0239 05:12 a uno en Mónaco y me lo he dicho esfuerzos

Voz 6 05:15 el tres a cero el quince que iba a acabar esta guerra en sexta

Voz 0239 05:18 posición muy contento perfecta

Voz 0699 05:20 un toque perfecto ser sexto en Fórmula uno a ser el mejor de los mortales porque Mercedes Ferrari Red Bull parece en el móvil al lado de Tao el qué me pongo con el resto suyo son las tres y cinco vamos al lío ya es tiempo

Voz 10 06:41 este año la final de la UEFA Champions League

Voz 11 06:44 en casa íbamos a lograr que Madrid sea un ejemplo mundial de deportividad presa de la mano de Master Card gracias a la participación de miles de aficionados que hemos creado el decálogo del aficionado Deschamps

Voz 12 06:54 eran al principio número seis el buen aficionado Champions rechaza las peleas tanto dentro como fuera del estadio consulte

Voz 11 07:00 el decálogo completo en Cadena Ser punto com Master Card patrocinador oficial de la UEFA Champions League

Voz 2 07:07 el teletipo adalid del final de temporada cumple cien años es Bayo el del centenario Laporta con una copa

Voz 13 07:13 no

Voz 0699 07:18 todo el Valencia acaban de aterrizar en el aeropuerto de Manises

Voz 14 07:21 me gustó pasan por delante de mí en este

Voz 1269 07:24 ante Dani Parejo Rodrigo Moreno en el piso de arriba del autobús descapotable ya están aquí han aterrizado en el aeropuerto de Manises en el aeropuerto de Valencia los campeones de la Copa del Rey dos mil diecinueve goles

Voz 15 07:43 tenemos que trabajar siempre

Voz 0699 07:50 cómo es el día después de llegar a Valencia y seguir la celebración Ximo más mano muy buenas tardes

Voz 0962 07:55 hola muy buenas de dulce resaca tanto para los aficionados como para los jugadores como el cuerpo técnico valga la resaca en algunos casos en figurado y en otro el literal

Voz 10 08:05 pero bueno todo está permitido estos días

Voz 0962 08:08 y con ganas de seguir porque todavía queda la guinda al pastel como Marcelino decía que quedaba la guinda a un gran año que era la final y fíjate cómo ha llegado con esta victoria sobre el Barça pues todavía queda la guinda para los aficionados porque esta tarde culminarán los actos de celebración a las siete de la visita a la patrona de la ciudad al pleno centro la Basílica de la Virgen de los Desamparados cruzar o al edificio de la Generalitat Valenciana allí serán recibidos por mi tocayo por Ximo Puig y después acabarán en el Ayuntamiento a eso de las ocho de la tarde otro baño de masas porque bajo el balcón del Ayuntamiento donde se lanza en las mascletaes habrá miles y miles de aficionados para como digo a eso de las ocho disfrutar junto a Marcelino Parejo o lo que quede de ellos

Voz 10 08:50 que sigan escuchando a los héroes que han devuelto la alegría y la felicidad a Valencia once años después el Valencia feliz entre sí baños

Voz 0699 09:00 el Barça más que tocado porque de la estabilidad del posible triplete ha pasado al terremoto ya que la continuidad de Valverde no esté clara Adriá Albets muy buenas tardes hola Pacojó

Voz 0017 09:07 tal muy buenas ahora mismo ni los propios dirigentes del Barça saben lo que va a pasar porque todos muy reciente y hay que abrir un periodo de reflexión para tomar decisiones de futuro

Voz 0239 09:16 sí es verdad que en la directiva hay algunas voces críticas

Voz 0017 09:19 con la figura del entrenador que apostaría por su destitución pero el presidente Bartomeu le ha mostrado su apoyo en público y su intención es que Valverde siga en el cargo aún así veremos lo que pasa en los próximos días en los que habrá reuniones de la cúpula deportiva y habrá que tomar decisiones importantes el entorno de Valverde asegura a La Ser que él se ve con fuerzas para continuar que no piensa en marcharse y que su intención es cumplir su contrato lo que no saben es si el club va a tomar una decisión sobre su futuro es decir no tiene claro el entorno de Valverde Si el Barça va a apostar por su destitución

Voz 0699 09:54 de los finalistas de Copa allí entre tanto el Real Madrid está más en el lema del metro en el antes de entrar dejen salir ya espera la operación salir antes de los fichajes Javier

Voz 16 10:02 sí así es la verdad Pacojo es lo que piensa el club que esta también metido en la historia de Sergio Ramos llevo contaba aquí en la Cadena Ser que Sergio Ramos piensa en blanco tiene treinta y tres años le quedan dos de contrato con Zidane en el banquillo quiere ser el capitán del equipo blanco esto fútbol pueden pasar muchas cosas ofertas siempre ha tenido tiene y tendrá

Voz 17 10:22 de China Xi también de Inglaterra

Voz 16 10:24 pero evidentemente el contrato de Sergio Ramos es de once millones setecientos mil euros casi doce millones que se lo ha ganado evidentemente para los que lo critiquen Cross anda por ahí a Modric levanta igualar por ejemplo Bale que está en la rampa de salida gana quince millones de euros mejorar bueno puede mejorar un poquito pero eso depende evidentemente del Real Madrid ahora piensa en recuperarse para el partido frente a Suecia con España su boda ir resolver un tema personal que viene de lejos comercial como digo y personal in déjame que te diga una da un retazo de el tema del PSD acaba decir Tusell en Francia que no es un ingenuo y que todo puede pasar con los futbolistas que él acaba de renovar y que está muy tranquilo Bono

Voz 0699 11:05 pues eso dicen desde Francia mientras Sergio Ramos monopoliza toda la actualidad de el Real Madrid aunque Sergio Ramos va a seguir y mientras la primera se acabó la segunda espera la semana que viene para el ascenso porque de Granada ayer empató ante el Cádiz no pudo consolidar su llegada esa primera de momento lo que llega hoy es el Dépor Mallorca para completar la jornada

Voz 1576 11:22 quedo

Voz 0688 11:25 efectivamente entre dos equipos que además se están viviendo una situación diferente el Mallorca que allí a Coruña quinto con sesenta y siete puntos con un empate podría certificar ya que va a disputar el play off de ascenso como décimos de manera radicalmente opuesta un Depor cuya hoja de ruta para jugar el play off pasa por sumar tres victorias en los tres partidos de Liga restantes todo lo que no sea ganar hoy en Riazor para el Depor supone un incendio considerables sería decir prácticamente adiós a la temporada y ojo porque además mañana el Depor afronta una junta de accionistas donde va a elegir nuevo presidente osea que si las cosas salen mal hoy ojo con la Junta de mañana

Voz 0699 12:01 duelo de promoción claro y el Mallorca que por cierto su próximo rival del Granada en nuestro próximo destino de mundial

Voz 7 12:05 es la cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras Tíber físicas conectadas a un sistema bloque donde el ex computing es tan flexible como Flex Juan ir Machine Learning se ha visto claramente influenciado

Voz 18 12:16 el DW un momento un momento nosotros hablamos centro mismo idioma y además podemos ayudarte contadas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil Telefónica Empresas tu Partner integral en la transformación digital información telefónica empresas punto es

Voz 19 12:36 disculpe conocen tan Gemma tiene una marisquería están buscando haremos Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no más eh doblen esas quienes se encuentran que bien la la Land vive un verano con Viajes el Corte Inglés

Voz 7 12:51 asistente de Google Google Reader

Voz 2 12:54 que caló el reservar hablo por sólo sesenta

Voz 20 12:56 los diez meses se encuentras un precio mejor Taiwán ambos consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 21 13:06 para hacer senderismo debería echar me crema pero sólo tengo del quince Si me he dicho dos veces la del quince hace como si fuera del treinta

Voz 7 13:15 cuando tres tu coche a Ford tus preocupaciones son otras aprovecha el mantenimiento motor Kraft por sólo noventa y nueve euros hasta el treinta y uno de mayo lleva te un Kuga de sustitución sin coste Ford la increíble sensación de de preocuparse condiciones en Fort punto es que

Voz 0699 13:29 pues papelito que me piden pasó a la selección femenina absoluta de fútbol de cara al Mundial campeonato que se disputa en Francia y cuya primera fase nos va a cruzar con Sudáfrica Alemania y China como digo hoy se concentra la nuestra tiene esa concentración una periodista de la SER con protagonista anotar dos andaluz muy buenas

Voz 1973 13:43 pues sí Pacojo aquí estamos con una caliente y delantera del Barça Veintitrés años hoy comienza con andadura para este Mundial lo primero cómo te encuentras porque creo que estéreo que de pegar tu madrugón increíble no Mariona muy buenas hola muy buenas si estoy cansada muy mantra con levantarme pronto para avenida para Madrid pero bueno es verdad que Jorge pues nos ha dado una semana después de la final de la Champions y bueno yo creo que me han ido bien estoy con ganas estoy con ilusión creo que voy empieza algo muy bonito con ganas de que llegue el primer partido de hacer las cosas bien y mi yo creo que podemos hacer empapelar esta creo que merece la respuesta de humo Hadid como Vice de ilusión padeciendo creo que es un reto muy bonito que somos unas privilegiadas cualquier jugador a cualquier persona le encantaría estar aquí somos las elegidas bueno creo que la ilusión y las ganas eso pues nadie nos puede ganar venimos de un año en el que ha sido digamos la explosión del fútbol femenino a nivel de clubes a nivel de selección desde dentro como lo habéis sentido vosotras como lo habéis llevado si yo creo que ha sido un año muy bonito al que han conseguido muchas cosas muchos recuerdos pero al final intentar llevarlo con normalidad con naturalidad creemos que todo esto que se ha conseguido pues sea más y será mejor que esto pues no nos tiene que que desviar de nuestro foco de atención que es jugar bien al fútbol conseguir resultados lo demás que es externo pues intentar que que no reste sino que sumen llevarlo cubano Aquilino teniendo en cuenta que es un grupo muy complicado Sudáfrica Alemania China cuál es el objetivo real con los pies en la tierra para esta selección en Francia bueno hay que ser realistas verde de dónde venimos la selección española no ha ganado ningún partido ningún Mundial así que nuestro objetivo es llegar allí el primer partido gana el primer partido con eso ya ya haríamos algo histórico es importante empezar bien a partir de ahí no tenemos una un objetivo fijo tampoco creo que que nos tengamos que poner límites hay que intentar dar nuestra mejor versión intentar pues jugaron mejor cada día el mejor es un buen grupo Monsanto tocado el grupo complicado pero bueno vamos a intentar ganar los máximos partidos pues muchas gracias Mario no hay mucha suerte pues ahí están Pacojó las palabras de de del Day que debuta como internacional absoluto en este Mundial de Francia esta tarde el primer entrenamiento ir primera jornada con las veintitrés elegidas para Jorge Vila de cara al Mundial de Francia dos mil diecinueve

Voz 0699 16:08 gracias Sonia iremos avanzando en el conocimiento de las nuestras con la cercanía hace merecen en el seguimos con fútbol dos de banquillos de Primera la misma ciudad Sevilla Fran rojillo muy buenas Pacojó

Voz 1104 16:17 buena culpa de Monchi para en Sevilla bueno pues no altera está cerrando hoy y si no la prueba está en que hoy invitados a la gala de Radio Sevilla para conmemorar los veinticinco años de libre indirecto se ha excusado a última hora porque han tenido que hacer una gestión importantísima para el futuro inmediato lo deportivo de Sevilla sí que hoy el único motivo por el que Messi no aparecía en la gala es porque está a esta hora cerrando ultimando flecos y reuniéndose con el que va a ser el nuevo entrenador del Sevilla yo apostaría aunque no tengo ningún indicio que así lo diga pero en opinión por Rudi García con el caso del Betis Serra sí que ha venido a la gala va a tardar unos días no mucho pero hay una hacernos entrenadores en los que se está moviendo

Voz 0699 16:59 Día D para el Sevilla Rudi García la puesta de Fran a nivel doméstico estamos en la construcción de proyectos en España con lo banquillo jugó protagonistas a nivel europeo semana de resolución de campeones de Champions y primero de Europa League ante el Arsenal y Chelsea en esta última Inglaterra última hora Álvaro de Grado muy buenas

Voz 22 17:15 hola buenas tardes

Voz 0107 17:17 dos lesiones confirmadas para el partido una en el Arsenal en quitarían que no es lesión pero no ve bajar con el equipo por razones de seguridad ya que es armenio y hay un problema político con Azerbayán donde se juega la final en el Chelsea confirmada la lesión de rodilla de en gol lo canté así que en el centro del campo sardina podrá contar con el campeón

Voz 0699 17:34 es lo último de la final de la UEFA que pasado mañana que novedades hay para la final de la Champions entre el Liverpool y Tottenham que es el puta en Madrid el sábado cuentan obra les va muy buenas hola Pacojó muy buenas pues que Roberto firme no va a poder jugar

Voz 23 17:45 para el Liverpool entrenó en Marbella ha viajado ya hasta Inglaterra pero tiene el alta médica ya Roberto firmado por tanto podrá jugar en la gran final en el Tottenham

Voz 0688 17:54 hoy informan medios ingleses que Harry Caine viaja aseguraba Madrid otra cosa es que esté para jugar los noventa minutos el Tottenham viaja este miércoles entrenarán jueves y viernes en Madrid antes de la finalísima del sábado el resto del fútbol lo cuenta Toni López Toni me cuenta

Voz 24 18:07 el Villarreal que el club ya está trabajando en la continuidad de Javi Calleja ayer el míster amarillo estuvo viendo el partido del filial con la cúpula directiva es espera que se haga oficial en breve además el Eibar ha fichado a Marco ella ha crecido la opción de compra de dos millones por el lateral zurdo que este año estaba cedido por el Barça los catalanes Guardans eso sí una opción de recompra de cuatro millones y por último Leganés ha anunciado la rescisión de contrato de Nabil El Zhar es curioso que hace un año fue Pellegrino el que forzó su renovación y este verano Pellegrino es el motivo de su adiós

Voz 2 18:32 dado los poco minutos con los que contaban marroquí no conjunto verdinegro al Poli

Voz 0699 18:38 treinta segundos para las decirnos jobar Rafa Nadal subirnos al resto de los españoles en París tuve

Voz 5 18:44 hola buenas pues mira a decir que Nadal está dando seis dos seis uno tres dos servicio quince cero ganó Caballero pues cada año a sus asiste seguir dos gano carbayones amuleto seis cuatro seis cuatro seis dos está perdiendo periodo Martínez que tienen que jugar todavía Munar Volkova visuales de la difícil porque no ha conseguido subir

Voz 0699 19:04 semana bancarrota también lo es de baloncesto Se acabó la fase regular de la Liga Endesa con el descenso definido y los playoff el título también Javier

Voz 0239 19:10 eso Pacojó el jueves arrancan los play off

Voz 1982 19:13 vivieron ayer una última jornada con sorpresa se metió al final Baksi Manresa dejando fuera al Iberostar Tenerife al Madrid acabó líder el Barça le birló al Baskonia la segunda plaza si quedan los cruces de cuartos la de los partidos Madrid re Baksi Manresa Barça Peña Baskonia en Zaragoza Valencia Unicaja en el descenso al final Guipúzcoa acompañará Breogán irse acaba de confirmar que ni con la prohibir al argentino de la Peña elegido MVP de la fase regular

Voz 0699 19:38 qué nos cuentas de la jornada del caso de Borja guardado

Voz 0298 19:41 apurar que le faltaba el Gavia Pacojó al final la nieve nos ha dejado sin la cima Coppi de este Giraud aunque eso sí habrá que afrontar el mítico Mortirolo ahora mismo el más fuerte es el ecuatoriano capaz cuarenta y siete segundos sobre Robin uno cuarenta y siete sobre Nibali quinto Mikel Landa tres quince de la cabeza por lo que parece claro que la puesta para la final de este libro es el ecuatoriano capaz en el eh

Voz 7 19:59 tipo Movistar una afamada final muy dura

Voz 0298 20:01 concluirá el domingo con una crono de quince kilómetros en Verona

Voz 0699 20:04 pausa y seguimos

Voz 25 20:10 SER Deportivos Madrid

Voz 0699 20:14 Madrid El Atlético de Madrid quiere el jugador del Fútbol Club Barcelona la semi noticia como contado abriendo en SER Deportivos incluyendo en la operación de Griezmann os vamos a contar también el portero que quieren Leganés para la próxima temporada de surrealistas al margen de lo de los cuatrocientos euros por un colchón en Alcalá de Henares para ver la final de la Champions el Cartagena prohíbe a los aficionados pasar con camisetas del Real Madrid para el partido de vuelta contra el Castilla lo pro no se puede prohibir pero bueno lo bares de la Plaza de Dalí en Goya pinta que se quedan sin terrazas desde el viernes por temor a los hinchas del Liverpool que tienen su fan zone eh tiene narices que con estas en baloncesto Brandon Davis que parecía fichado por el Real Madrid se puede ir al Barça y el que te vas Marko Popovic del fuerza del basket lo deja a los treinta y siete años

Voz 0893 21:04 luego hablamos con pero antes barra libre

Voz 0699 21:11 a priori esta podría ser la penúltima barra libre de la temporada nos quedaría la pos final de Champions de balance del año luego en verano pues lo mismo una con fichajes Osiel actualidad Obama pero bueno Antonio Romero Madrid y muy buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes a todos Manuel Esteban diario As muy buenas tardes deseando escuchar a Jordi mucho también a ver cómo están Barcelona os voy voy a les una dos y tres Barcelona Jordi Martí muy buenas tardes

Voz 0893 21:36 pues buenas tardes para no decepcionaron desde una Barcelona que acusa el golpe le pesa como una losa la debacle de Anfield vale no habido decepción resaltó Atala o la tala muy bien

Voz 1576 21:48 tal como estáis todos Jordi cómo lo llevas eso sí

Voz 0893 21:50 yo creo que el golpe el mazazo de Anfil en perdura en el ánimo del barcelonismo oí también como lo vimos en el ánimo del mismo equipo no yo creo que además Santi Cañizares lo advirtió en las previas lo importante era la Liga la Liga es importantísima ha dado con la del chorro al final no nombre de averías de digamos no es que son ocho Ligas de once a eso pero como las

Voz 0239 22:16 semana de cómo algunos llamamos contando durante toda la temporada que el Barcelona este año está siendo Messi Ter Stegen y un poquito de Piqué vosotros estáis viendo un fútbol maravilloso que le acercaba la galaxia del mejor equipo de Pep Guardiola cuando la realidad es repito que el Barcelona sea aprovechado de la debilidad de los contrincantes el Real Madrid ha dimitido el Atlético de Madrid ha llegado hasta donde ha llegado pero la realidad futbolística la futbolística no lo que habéis vendido vosotros sino la futbolística del Barça durante gran parte de la temporada pero Leo Messi Ter Stegen y una gran temporada de Piqué el resto humo

Voz 0893 22:50 yo entonces no puedo estar contigo porque siempre

Voz 0239 22:53 los de pero sabes qué pasa como lo he dicho por sanción todo el año

Voz 0893 22:56 pero pero tú sabes Antonio que tú contaste en Carrusel una gran derrota del Real Madrid a manos del Barcelona y además de tu cantante cinco goles con gran diga un gran

Voz 0239 23:05 a ver más discreto pero ha dimitido

Voz 1576 23:11 ha hecho bien yo creo que remitirlo toda la verdad

Voz 0239 23:13 además de monte noventa minutos no era así ha en Madrid

Voz 0893 23:17 ese cinco uno que que que os vamos oye tú estabas ahí tranquilamente viste que Messi no estaba por lo tanto reducirlo todo a Messi sería algo injusto absoluta

Voz 0239 23:25 durante todo eh casi todo casi todo

Voz 0893 23:27 bueno pues bueno cinco pero es una cosa que hemos dicho como tú

Voz 0239 23:31 bien es diciendo durante toda la temporada de la barra libre que que el Barcelona que el trabajo de Valverde estaba siendo espectacular que el Barcelona está jugando al fútbol que ha habido momentos de la temporada tu mente habido momentos de la editora no ha jugado mal pero repito Ethel que normales en término general lo que le llega la gente es el mejor futbolista del mundo seguramente el mejor futbolista de la historia como un portero fantástico durante gran parte de la temporada y una buena temporada de que el resto repito ha sido todo aumentado por la propaganda que rodea al club que es mucha bueno yo creo perdona los dones no

Voz 1576 24:07 lo peor de Barcelona Jordi Galcerán contestaba

Voz 0239 24:09 al convoy para Antonio no podemos ir la querella llegó muy rápido el cinco uno Antonio cinco uno frenaban cuenta el cerebral y la Liga y el cinco uno no pero no digo porque no para

Voz 0893 24:23 queda que no estaba Messi que podía lo

Voz 0239 24:25 bueno que Madrid le dio por Jordi Sevilla Madrid este ha apellidos que no está está muy bien pero que el Madrid este año ha perdido doce partidos que Seat y te vale como referencia para contemplar una gran temporada que el Barça le metió cinco al Madrid pues bueno fantástico no digo que el Madrid es que año pero han perdido demasiados que el Madrid ha dimitido ya estoy terminó la semana pasada tenía estuve la semana pasada era un cara a cara no terminó llamando pero termino ya la última el último episodio el último episodio previo horario

Voz 0893 25:03 Messi el último episodio previo

Voz 0239 25:05 a la lapidación de Valverde vino en repito como la propaganda del club es buena abundante hay que dejar ahí lo visteis noche eh también hoy toca Barça pero que hoy toca Barça unos ponga en el partido de ida en el Camp Nou frente al Liverpool con un golazo de Messi que valió por los noventa minutos pero la realidad fue que el Liverpool pasó por encima del Barça que ahora a partir de ahí Antonio emitido Antonio cosa ha dimitido

Voz 0893 25:45 aquí ha habido un ajuste una cosa que es una mentira como una auténtica catedral que ha dicho Antonio Romero yo te recomiendo Antonio que escuches Laser escucho la SER el oro

Voz 0699 25:53 también es un programa que está muy bien escucho al larguero

Voz 0893 25:56 tú verás que hay al partido perdona Antonio verás que la que va a haber oye verás que en aquel partido que gana al Barcelona Se dice que resultados ficticio no yo escucho Laser yo sé que tienen compromisos con otros medios pero en Laser y en el Larguero en el carrusel verás que se dicen cosas muy que perdona Manolete no tienen nada que ver con las cosas que dices tú a Antonio ya

Voz 10 26:18 luego problemas y Manuel donde las corrige una ayuda Jordi es lo mismo que Antonio Romero dijo en el primer partido europeo del Madrid contra la Roma Iker lo vendió como la séptima maravilla del mundo Kenny Brasil de Pelé y tostado

Voz 0239 26:37 el Manolete del otro

Voz 1576 26:41 es que yo creo que yo creo que hoy evidentemente no toca del Madrid hoy toca lo que deja lesividad si se escuchan Azón Manuel Mira yo creo que lo el Barça

Voz 0239 26:52 pero a veces creo del Real Madrid lo del Real Madrid

Voz 1576 26:54 bochorno sin precedentes desde luego yo no lo veía usted hasta que le siglo a noventa minutos pero que Antonio Romero está siendo bastante más duro esta temporada en las barras libres con el Atlético mítico con el Barça Real Madrid es una realidad palpable y aquí estamos cinco que lo consultamos todo lo luctuoso

Voz 0239 27:09 defiende usted eso por delante

Voz 1576 27:13 lo peor porque el peor el mayor bochorno de los tres grandes temporadas el mayor bochorno pero años más en lo que es raro nada ya está

Voz 0239 27:20 sí que me preocupa a mí lo que me preocupa lo que me

Voz 1576 27:23 acepción a Jordi a Petit del entorno de Barcelona es que lo que no puede ser es que una semana Valverde haga un buen trabajo y al siguiente ya les TI

Voz 0239 27:33 bueno que está preparando el que yo

Voz 1576 27:36 sí de acuerdo en una cosa que ha dicho el no sé si fue Bartomeu o lo dijeron los jugadores creo que lo dijo Messi es que Valverde es verdad que dos partido muy gordo sobretodo la la la la metedura de pata de Roma pero se ha perdido en Roma y hasta final de Valencia haya perdido el Liverpool donde Messi deja a cinco compañeros para poder marcar un gol y estar en la final de la Liga de Campeones

Voz 0239 27:59 por lo tanto no creo que sea un drama como el que ahora sí

Voz 1576 28:01 sí vendiendo en Barcelona que todo el mundo ya nadie quiere a Valverde dilapidando día sí día también

Voz 0239 28:06 qué Jordi ejemplarmente

Voz 1576 28:09 por qué echen pero yo sí escucho las serio se ha escuchado

Voz 0699 28:11 me reporta algo

Voz 10 28:14 por qué no da Jordi de vez en cuando a los despachos eh porque lo del director deportivo del para es gente también tienen su real con lo fichaje ya el pastizal que se han gastado

Voz 0239 28:27 a lo mejor pero antes de final de la Copa del Rey profesiones me toca decir tala yo te tengo que decir lo mismo que Antonio por favor muy bien tratar de ser fieles a escuchar La Ser sorprende muchísimo entretiene e informa con mucho rigor serio e la encontrarás entre los vuestra muy adiós de que tienen que hacerlo trata de hacerlo

Voz 1576 28:51 pero si después de la victoria para Albert Jorquera

Voz 0239 28:54 hola qué ponerse el valle van a hacer que el chico en la SER desde el noventa y siete no sé desde qué año llevas tú desde el noventa y siete

Voz 0893 29:04 ya desde una carrera estaba escasea y yo te argelinos escuches Laser que se aprende mucho y entretiene tala corre digo en serio me preguntaron en El Larguero que crees que harías tú con Valverde yo dije mantenerle pero fuiste qué pero muy querido no sólo habla de dárselo

Voz 0239 29:20 el Pedro que es un lastre es imposible

Voz 0893 29:22 le echarle toda la culpa de estos dos tropiezos ardiendo quién al final de la Copa del Rey

Voz 0239 29:29 los valles clubes tuve silbando

Voz 26 29:31 yo tuve Jardiel lo haga en el medio mira en enero Manuel envía tu pero no tiene nadie está refrendado estado Manuel

Voz 0239 29:41 hay cosas pero Manuel apuntado una cosa que es muy poco

Voz 1576 29:43 donde tuve el banquillo con es verdad que tiene alguna ausencia importante del día del Valencia y es verdad que ha gastado muchísimo y ahí hay habría que pone el primer acentos ha gastado muchísimo dinero en jugadores que no lo valían pero es que tú ves el banquillo es que tiene mejor banquillo in mejor jugadores para reaccionar el Valencia que el varón

Voz 0893 30:01 pero una cosa atada que hablemos si quieres que hablemos de la planificación deportiva de los errores te voy a decir lo más grande tú crees que es razonable que Luis Suárez no tenga a alguien que les sustituya

Voz 0239 30:13 Tuck esto se hizo más critica Guillermo Suárez Antonio más comentó ayer ayer ya quisieras tú Antonio sí sí ya quisieras tú Antonio la mitad que nosotros hemos hecho las encima

Voz 1576 30:31 teníais a Paco Alcácer y lo había regalado

Voz 0239 30:33 es lo he hecho que yo no puedo hacer más que la gracia la verdad que te que te queda muy bien pero no tienen nada que ver con las que dicen tú no has hecho Strata cocina otros medios ha dicho a los jóvenes la penúltima barra libre de la temporada yo espero que sea que hay alguna de fichajes tal te lo recomendó hace ya tres o cuatro semanas desde la amistad que te tengo y el cariño a recomendar siempre intenta los habrá que eso para el año que viene intenta renovarlos y luego te que del orden de lo de que no escucharla ser los una una vez una excelente una media sonrisa Azkuna puede que sí porque en Madrid el dial aparece nítido tienes que hacer sí sí sí bueno ahí lo he dejado Si no pide me las cintas plasmando no hay igual en tu época en los despachos ya te olvida hasta que no hay cinta pero no hay cintas toda seguros la que nunca aparte de esto ya que se ha abierto ya que se ha abierto el yo nunca hasta los despachos aparte de esto ya que has abierto el melón de Luis Suárez me gustaría saber qué piensan en Barcelona de lo que dijo ayer Luis Suárez Si la final de la Copa de Europa hubiera sido Barcelona Tottenhan Luis Suárez hubiera operado el meniscos y eso es lo que le gustan sólo me gustaría conocer a la pregunta

Voz 0893 31:43 Antonio que los cientos que tendría que hurgar en la herida el primero que dijo en antena que me parecía un escaño

Voz 0239 31:51 sólo no no pero el borrador es que Luis Suárez pero luego Bared ha afeado la con una nota todo el mundo con el comunidades que no ciertos con el comunicado sinceramente porque después pensarán que estás escuchando a Jordi sigue sigue

Voz 1576 32:02 sí vamos a el cuchillo Jordi vamos a ver vamos a ver lo bien para empezar el Barça tiene que empezar a ser un en serio no estar acostado en los brazos de un futbolista para hacer la dirección deportiva es un jugador que hace ya mucho tiempo que no está al nivel de Barcelona por muy amigo que sea de Leo Messi por muy compañeros que sean y por muy vecinos y por mucho que les lleve en coche y al final el Barcelona lo que tiene que demostrar es que es verdad que su época de mayor esplendor lo ha tenido con Leo Messi y que tiene una condescendencia absolutamente especial pero otra cosa es que el Barça de ciento y pico años de historia ya vivido antes de Leo Messi lo que no puede ser que Leo Messi le sigue haciendo las de las contrataciones nos contrataciones o quién puede jugar o que no puede jugar a los directores deportivos y sobre todo a los entrenadores eso es muy seria ver que es muy serio y es muy claro y hasta que no lo denuncié Jordi y hasta que no se denuncie esto porque lo de Luis Suárez tú sabes qué otro futbolista estaba ya fuera del Barça hecho facto lo primero que no sabe operado y los dos todo

Voz 0239 32:57 pues el Barça que en este contexto espero que acabe ya está ya está

Voz 0893 33:00 tala te digo lo mismo que Antonio me lo preguntó Manu Carreño Larguero que te parece Luis Suárez Le dije que esa

Voz 0239 33:07 había borraron qué te parece lo de Messi te estoy diciendo yo no pero oye vamos por partes y que si hubiera habido una fe

Voz 0893 33:12 en la Champions no se hubiera operado

Voz 0239 33:15 seguro ya pero se niega eso lo ha negado ganó público está dicho en la misma sintonía en la que estamos hablando ahora

Voz 0699 33:22 tiene razón en una cosa Romero que es verdad que que Luis Suárez

Voz 0239 33:24 a Luis Suárez ha sacado un comunicado creando las de a cualquier Opinió diciendo que es mentira claro cualquiera sino que me tira no no no lo haciendo que el monte era lo que Luis Suárez dice

Voz 1576 33:35 excusatio non petita ya sabe

Voz 0239 33:37 pero esto esto sí que se ha lesiones si hay que hablar con la máxima precisión

Voz 0893 33:42 eh

Voz 0239 33:42 lo que no hizo otras habla con una precisión tremenda ha dicho que se ha borrado fíjate a partir de ahí Mágina de la presión por cierto yo estoy contigo lo que tú me reprochaban es lo que yo dije no no no no entiende mina Pacojó Luis Suárez dice que los que decimos que sea borrado estamos mintiendo y somos oro malpensados y me gustaría saber después de la opinión

Voz 1576 34:01 pero vamos a ir más allá no se sigue

Voz 0239 34:04 sigue pensando que vamos a ir más allá Romero tú crees que si luz

Voz 1576 34:06 Suárez no fue no fuera Luis Suárez y sobre todo no fuera el mejor camarada de Messi en la plantilla

Voz 0239 34:13 otro ver yo estoy de acuerdo contigo yo creo que Luis Suárez ha hecho para mí esto es lamentable que sólo benemérita al club también pero para mí Luis Suárez es un plazo delantero para el Barcelona ya Messi en tres años la Liga de Campeones

Voz 1576 34:25 qué baratijas el trofeo de los Trofeos ha hecho un gol para salir de parece que es el nivel del delantero discutirlo

Voz 0239 34:30 el delantero Luis Suárez

Voz 0893 34:33 pasión lo que ha hecho Luis Suárez para salir al paso de críticas como la mía es emitía un comunicado en el que dice que se rompió el menisco contra el Liverpool en el comunicado del Barcelona esta información no aparecía lo dice Luis Suárez es para tipos como Jordi Martí que han dicho que yo me había borrado que yo habría jugado la final de la Copa de Europa si hubiéramos clasificado el saque este comunicado y nos dice hoy

Voz 0239 34:59 que está mintiendo es hoy expulsión de volcanes

Voz 0893 35:01 lo sepan que yo Antonio dice él en su comunicado me rompió el menisco contra Liverpool por eso me operé llevar el comunicado el Barça no ponía y a partir de aquí bueno oye pues esta la explicación que Adolfo Suárez

Voz 0699 35:13 Nadal acaba de pasar a segunda ronda de Roland Garros según habla Jordi Martí ha menos uno seis tres contra Huffman acaba de terminar el parte de una central

Voz 0893 35:22 perdón que genera noticia ahora mismo bien nadar días a cosas Jordi

Voz 0239 35:25 no no me gustaría que me gustaría de Juárez darle un aterrador

Voz 0893 35:29 final perdona Antoni acabo eh que a veces a besos preguntaban esto es un fracaso esto no es un fracaso estas preguntas en fin en cuando para cuando tú has ganado una Liga no se puede hablar de fracaso bacalada fracasos apoderó Cobas

Voz 0239 35:43 deben absorbe la verdad que tú le preguntas hará cualquier seguidor del Fútbol Club Barcelona incluso te metes en el vestuario del Barça hay preguntas y ha fracaso fracaso no me imagino que todos bueno que están preparando para mira te también vayamos

Voz 0893 35:58 sido un fracaso para mí ante el Barça es de notable alto

Voz 0239 36:00 propósito ganadora con George ha ganado la Liga ha llegado

Voz 1576 36:04 Copa disecado en semifinales de Liga de Campeones donde ha tenido un mal partido yo para mí es de notable pobre

Voz 0893 36:10 da gusto un apunte más si la del Barça la temporada Barça Antonio Romero la califica de fracaso como califica la del Madrid

Voz 0239 36:16 de bochorno ya te lo hemos dicho la del Atleti penosa igual la el Atleti notable notable y Talavera la del Atleti Talavera por aprobado raspado aprobado

Voz 1576 36:26 hoy por hoy Muir reparos a ver no yo lo analizo Le doy un sobresaliente a la Liga quedar segundo creo que tiene un baremo se se esos te suspendo la Copa porque tenía que haber pasado contra el Girona Higuero de Liga de Campeones por más que la puesta en escena en Turín fuera absolutamente lamentable creo que eliminó un equipo como la Juve que es tiene mucho más potencial que tú después del baño que leíste en el en el Metropolitano que mejora que creo creo que si tú tienes más probable que a mí no me sale a mí la media deja así

Voz 0239 36:57 pero que tú tienes más potencial que el Ajax Iglesias ha sido un pelotazo en la competición tu tiene más potencial o no tienen menos potencial que bueno pero es que contra el Ajax no ha medido el Ajax ha tenido la suerte de equivale el más cómodo

Voz 1576 37:10 el Real Madrid de este año que era una auténtica verbena yo no

Voz 0239 37:12 quiero decir que a mí me parece bien para ti la temporada Atlético de Madrid eso sobresaliente no no no no no yo no he dicho

Voz 0893 37:17 por ello en el momento yo claro yo no en el momento en que tú la temporada al Barça en la que gana la Liga ocho de once contra el Real Madrid contra Atlético que son dos rivales de Champions dices que esto es un fracaso

Voz 0239 37:30 para mí es un fracaso como ha terminado lo para mí totalmente para mí el llamado Ángel de la temporada del que sea un fracaso para mí si realmente lo pienso que yo no digo que Sitel uno GB que si tú eres bueno te ponen un un fracaso pues un cuatro menos de cinco sus Prendes hablamos eh sí claro fracaso suspender claro porque yo no sea tiquete en casa cuando suspendían a mi padre vez Camacho ha fracasado tú crees que anuncia fracasado nos pongamos nosotros mira al Atlético y tú Barça suspendería la temporada si un cuatro seis pero vuelves a repetir sí el final de la temporada el crédito de la temporada de alcohol amplia que pena destacando la barra libre de la semana que viene el tramo final de la temporada el Barcelona puede esta temporada sea un fracaso un cuatro coma cuatro el Madrid un cero el Atlético de Madrid un cinco y medio te vale dar notas José ganar Ranilla esas son la ganar la Liga española se suspende para mí el Barcelona con lo que tenía por delante en esta en este año con la competición que se le vea quedó en la Liga de Campeones con lo que había en el día a cuatro

Voz 0699 38:31 tengo granito eh no no te hoy no tengo miedo todo lo no

Voz 0239 38:33 del mundo al Valencia que fue el único equipo que quiso realmente ganar ganar la Liga de Campeones el Rey ya que es el átomo en serio que fue días antes utilizó la rueda de prensa previa al partido para lamerse las heridas de lo del Liverpool chapeau para el ballet pero perdieron la ganó con merecimiento

Voz 1576 38:50 eh suscribo las palabras que ha dicho Antonio pero muy feo yo creo que es importante saber perder pero mucho más importante para mí saber ganar muy feo lo que hizo Gabriel Paulista en la celebración acordándose de Hugo Duri del Getafe cuando el Getafe habían a los cinco minutos determinar pues el partido le había dado la enhorabuena por la Copa del Rey para mí para mí Gabriel Paulista estuvo lamentable tirando el Getafe que no venía a cuento

Voz 0699 39:17 bueno pues la semana que viene cerramos la barra libre con IVA echaba la comida o no se pague todos los días hay que comer abuela es importantísimo comer porque hay que estar en otra cosa distinta cañonazos

Voz 0239 39:31 todos los días para mano de para Manolete hay un año tan efectivamente

Voz 0699 39:34 pero sin si los sueltos a partir de las seis ya sabes que tu tienes Grañón en la recto siempre hay alguien que hace ha pisado la barra libre de la aproximación hay no hay ningún problema a la nota les añadimos la futuro elogió sobre fichajes y divertido yo creo que una sorpresa de aquí al próximo lunes en forma de fichajes bueno pues mira esto ya es una predicción que va por delante la semana que viene vemos seis sorpresa buenos digamos al restó un abrazo Tricot echaban un abrazo

Voz 29 41:40 la de trescientos millones de euros por cinco años te quiere decir no que todas son operaciones muy importantes Illa Eric en que es una bueno para mí el club lo tenía muy bien tirado vamos a ver si lo consiguió uno final ente hacer que es una opción seria para el centro del campo del Real Madrid toda vez que hay futbolistas que sí que han renovado que están renovando el caso de Kroos el caso de Modric pero Eric Sensi que daría un poquito ahí de aliento al al centro del campo del Real Madrid y logró de arriba hombre pues Hazard el jueves después de la final de la Europa League se hace público el jueves será la semana que viene pero yo imagino que la presentación no va a pillar justo con la semana de la selección en Las Rozas y luego el asunto de asunto de Sergio Ramos y ya te he contado entramos Nacional hemos contado aquí en la Cadena SER desde el viernes que le Sergio Ramos es acabar sus días en el Real Madrid pero claro a la vuelta de cristal que ofertas ha tenido si tienes sí tendrá si Sergio Ramos tiene XXXIII acaba con el Madrid hasta los treinta y cinco gana doce millones de euros que es lo mismo que van parando Luka Modric ha dicho que va a ganar la tónica los y menos que gana Gareth Bale para aquellos que se rasga las vestiduras Sergio Ramos que ha sido capitán del Madrid cuatro Champions en cinco años el gol de Lisboa bueno el currículum cada uno tiene el suyo y aquí no hay que sacar la cara por nadie y luego quiere temas personales suyos de su familia que tiene que resolver y esperemos económica lo que lo que los acabará resolviendo seguro y que bueno pues que acabará en en en otra liga pues pues puede ser la idea de Sergio Ramos a día de hoy a día de hoy insisto el capitán del Real Madrid hicieran además no contempla otro escenario porque la mano derecha de Zidane en El Vestuario se llama con la derecha la izquierda Serge ahora resta claro pues la verdad es que no hace falta ser un genio para intuir los tiros pero vayan por donde lo vamos contando con Javier Herráez y lo sigue Honorato Javi venga hasta luego a Álvaro Benito compañero muy buenas tardes cómo estás Pacojó pues ya está el Castella muy bien encaminado hacia la segunda

Voz 0104 43:38 pues sí la verdad que hizo un partidazo a sobre todo la primera parte una pena ese gol en los últimos minutos pues teniendo superioridad numérica además de que le da vida al Cartagena y se va a haber momentos de sufrir seguramente en en el partido de vuelta no pero pero la verdad que el partido era poder dejar resuelta la eliminatoria