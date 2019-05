Las noticias de Castilla-La Mancha, 18:02 (27/05/2019)

noticia que hemos conocido hace unos minutos el ex ministro de Justicia y diputado nacional del Partido Popular por la provincia de Cuenca Rafael Catalá ha anunciado que renuncia a su acta de diputado en el Congreso el motivo esgrimido es que no se ve con fuerza suficiente para seguir tras los malos resultados cosechados por su partido en las elecciones generales del pasado veintiocho de

Voz 1764

00:23

Bale le he pedido a mi presidente a mi amigo Pablo Casado que acepte mi renuncia al escaño en el Congreso de los Diputados necesitamos personas nuevas necesitamos proyectos renovados e ilusionantes yo tras tantos años de servicio público no me siento ahora con la ilusión para liderar con la energía que hará falta este proyecto en Cuenca