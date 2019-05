Escucha las noticias de las 19:00 (27/05/2019)

esto lo hemos contado hace una hora el Rey emérito renuncia a toda actividad institucional se va a retirar de la vida pública desde el próximo dos de junio desde el domingo y así se lo ha comunicado en una carta a su hijo donde hemos podido saber entre otras cosas que empezó a madurar esta decisión María Manjavacas a partir de los ochenta años no

tardes y buenas tardes el PSOE no da por perdido ningún territorio lo va a pelear todo incluido Madrid así que José Luis Ábalos ha elevado la presión sobre ciudadanos

Voz 0527

01:31

que no insuflar aire a Vox en las instituciones es decir que no se convierta en la llave que dé acceso a la ultraderecha en los gobiernos locales o autonómicos españoles y españolas han pinchado en las urnas la burbuja de la extrema derecha en España no sería comprensible pues que un partido que se define liberal les procurará esto