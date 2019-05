Escucha las noticias de las 20:00 (27/05/2019)

Voz 0194

00:00

preguntas para un día de resaca están dispuestos el PP y Ciudadanos a ser los cerrajeros de Vox abrirle las puertas del poder podrá ser Ciudadanos un partido bisagra vascular de la izquierda la derecha sin que eso le deje cicatrices no cree Pablo Iglesias que insistir en un gobierno de coalición pese al descalabro de su partido ya no parece una exigencia sino una súplica y uno más volverían a gritar hoy las bases del PSOE aquel con Rivera no son las ocho las siete en Canarias