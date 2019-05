Escucha las noticias de las 21:00 (27/05/2019)

Voz 0194

07:11

siete minutos de la noche ocho y siete en Canarias abrimos la Mesa de análisis de los resultados electorales con Fernando Vallespín buenas noches Eduardo Madina buenas noches Ángels Javier Aroca buenas noches buenos noche de Ignasi Guardans buenas noches me edición especial de Hora veinticinco desde ahora y hasta las once y media prestando mucha atención a la digestión de esos resultados electorales empezaremos por Europa por las elecciones europeas pero después seguiremos por las autonómicas y por las municipales y Pedro queremos que nos ayuden como siempre los oyentes les vamos a productor no tanto que analicen los resultados concretos de ayer como que arroje sus opiniones sobre lo que va a ocurrir a partir de ahora ahí planteamos cuatro pero la primera de ellas si ustedes creen que el Partido Popular y Ciudadanos van o no a permitir la entrada de Vox en el poder y donde Vox exija esa condición para facilitar gobiernos del Partido Popular segunda pregunta si creen que Ciudadanos en su negociación a la derecha a la izquierda va sufre algún tipo de desgaste el hecho de que en el partido de Albert Rivera digan que están dispuestos a negociar y hablar desde el Partido Popular a Vox o al Partido Socialista tercera pregunta si creen que Pablo Iglesias todavía tiene fuerza fuerza política para seguir reclamando entrar en el Gobierno de Pedro Sánchez o así debería renunciar sería tercera pregunta la cuarta pregunta tiene que ver con el Partido Socialista con los ecos de aquel con Rivera no que le gritaban a Pedro Sánchez después de las últimas elecciones generales si creen que el Partido Socialista debe aplicar sordina a que el ex deseo expresado de la militancia para negociar con Ciudadanos y con Rivera así allí donde ciudadanos les pueda dar el pozo cuatro preguntas esperamos eso hay reaccionado no estaba desde luego la SEC el tantas emociones seis tres ocho