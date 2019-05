Escucha las noticias de las 03:00 (28/05/2019)

pide a Ciudadanos que no insufló aire a Vox porque los votantes dicen han pinchado la burbuja y en realidad esos reportaría mucho poder territorial a los socialistas que de entrada no renuncian a nada José Luis Ábalos es el secretario de Organización

no formalidad cuenta que la idea la tenía en mente desde que cumplió ochenta años pero la reafirmó en diciembre pasado cuando se celebraron los cuarenta años de la Constitución ese día asistió a la ceremonia del Congreso con presidentes y padres de la Carta Magna en la solemnidad de ese acto en el que se le vio muy emocionado ratificó su decisión firme meditada tomada desde el cariño así desde el orgullo como padre explica la carta Zarzuela no cierra la puerta que en algún acto puntual pueda representar a la Corona pero sería excepcional desde ahora ya no aparecerá la agenda semanal que distribuye zarzuela una decisión que no afecta la Reina Sofía que seguirá ella así con actividad institucional