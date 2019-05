Escucha las noticias de las 06:00 (28/05/2019)

Voz 1727

saludos qué tal está muy buenos días Europa empieza a sacar hoy las consecuencias de las elecciones del domingo este martes los líderes de los Veintiocho porque Theresa May va todavía a esta reunión se reúnen efectivamente en una cumbre informal para empezar a diseñar la Unión Europea de los próximos cinco años los números ya no dan para la clásica gran coalición entre populares y socialdemócratas y han comenzado los movimientos para explorar otras posibilidades bien esos movimientos enmarca la cena de anoche de Pedro Sánchez con Emmanuel Macron en París se reunían el referente de la familia liberal y el referente de la familia socialdemócrata que juntas suman más que los populares los conservadores miran estos movimientos con recelo claro porque pueden arrebatarles cargos importantes como la presidencia de la Comisión el español Antonio López Istúriz es el número dos del Partido Popular Europeo van a escuchar cómo no dudaban cargar contra los problemas internos