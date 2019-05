Las noticias de Galicia, 06:50 (28/05/2019)

qué tal muy buenos días después de las municipales tiempo de pactos tiempo de recuentos que es lo que promueve en Ourense el todavía presidente de la Diputación José Manuel Baltar que ve peligrar su cargo tras los resultados del domingo al PP no le salen las cuentas no tiene mayoría absoluta o encuentra votos debajo de las piedras o no debe Khadr otra que echar mano del diputado que tendrá en el organismo provincial Ciudadanos un partido que gracias al PP dice Feijóo se ha convertido en testimonial en Galicia al igual que Vox en las otras tres diputaciones Coruña Lugo y Pontevedra también habrá que pactar pero quedarán en manos socialistas es martes veintiocho de mayo y hoy toca sol la era Capello buenos días

me da de pactar con políticas no con políticos es según lo que ten

Voz 15

09:18

ya que eso es un anacronismo de nuevo afectada contra la democracia a familias las chicas docentes de todo el mundo menos Partido Popular pues ahí va Rúa decidiendo que esto no quería no he bastante inadmisible que un partido continúa empecinado en sacar adelante una normativa que una normativa que asiente no aunque ERE