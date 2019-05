Voz 1 00:00 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 00:06 qué tal buenos días con cielos despejados alguna nube aislada un poco más de fresquito esta mañana aunque a mediodía volveremos a rozar los treinta grados en casi toda la comunidad sin vetos ni a PSOE ni a Vox hacia afronta ciudadanos las primeras horas tras el veintiséis m la formación naranja reúne hoy a su comité negociador para estudiar caso a caso las opciones de gobierno entre ellas la Comunidad de Madrid así que ahora mismo el escenario poselectoral en la región está más que abierto tan abierto que anoche Inés Arrimadas en Hora Veinticinco aquí en la SER ni siquiera se quiso mojar cuando le preguntamos a quién prefiere al frente de la comunidad Isabel Díaz Ayuso o Ángel Gabilondo es decir preferirá a Isabel Díaz Ayuso

Voz 2 00:47 bueno yo no me ha verbalizado esa frase hecho me reservo

Voz 3 00:51 pero es que Isabel Díaz Ayuso era la candidata del Partido Popular

Voz 1275 00:54 sí sí

Voz 2 00:56 está te pero me reservo yo creo que Ignacio Aguado sería muchísimo creciente para la Comunidad de Madrid

Voz 1275 01:02 el candidato del PSOE Ángel Gabilondo va a iniciar una ronda de reuniones con todos los demás partidos ejerciendo de ganador de las elecciones ya han empezado ya los primeros contactos informales entre el PP y la ultraderecha como desvelado en la SER Rocío Monasterio Javier Bañuelos buenos días qué tal buenos días los contactos entre Vox del PP han sido informales hay poco tiempo y el acuerdo tendría que cerrarse entre esta semana ir próxima

Voz 2 01:26 como es lógico porque no hay mucho tiempo hasta el once de junio pues hay que hay que conseguir

Voz 1275 01:33 acuerdo Rocío Monasterio emite La Ser que será más exigentes que en Andalucía quieren entrar en el Gobierno de Madrid aún que les inquieta un posible pacto entre ciudadanos ido socialistas

Voz 2 01:45 bueno yo creo que sería una traición a sus votantes pasar de de hablar de Lemmy del socialismo a negociar con el socialismo a mí me parece bueno me parece una estafa a sus votantes

Voz 0089 01:57 lo cierto es que Ciudadanos ha levantado sus líneas

Voz 1275 02:00 hojas con todos incluido el Partido Socialista y eso da alas a Gabilondo José Luis Ábalos nuevamente hemos sido la primera fuerza política otra cuestión es que van a hacer los demás

Voz 4 02:12 lo que en algún momento hablaron de cambio de régimen esto es o no considerado un régimen como tú

Voz 1275 02:17 a Gabilondo quiere sentarse con todos les ha convocado a través de una carta quiere conocer las opciones reales que tiene de gobernar lo cierto es que ahora mismo aunque quisiese ni siquiera llegaría a la mayoría absoluta con el apoyo de Ciudadanos necesitaría al menos algún socio Gabilondo empezar esos primeros pasos PP y Vox ya están hablando aunque según El Mundo Ignacio Aguado de Ciudadanos llamó ayer por la tarde Ayuso pero ésta no le cogía el teléfono entre las muchas teorías que se manejan tras el veintiséis EM dice la razón esta mañana que el partido naranja se plantea una negociación cruzada para apoyar la investidura de Gabilondo a cambio de hacer alcaldesa a Begoña Villacís es martes veintiocho de mayo hay más titulares en clave electoral

Voz 1 03:19 Mudo determinó anoche el registro llevado a cabo para

Voz 0089 03:21 Policía Nacional en el Ayuntamiento de las Rozas cerca de doce horas de trabajo de los agentes de la UDEF dentro del Consistorio y también en la Empresa Municipal de la Vivienda recabando información sobre un expediente de Las Matas una operación urbanística de dos mil nueve cuando era alcalde Bonifacio de Santiago Alfonso Ojea los agentes de la UDEF buscan pruebas que determinen dos delitos que son los que investiga el Juzgado de Instrucción número cuatro de Majadahonda y la Fiscalía Anticorrupción Se trata de prevaricación administrativa malversación de fondos públicos dos ilícitos penales que sean perpetrado presuntamente en la ejecución de las obras de soterramiento de líneas eléctricas del barrio proceso de Las Matas unas obras que culminaron en el año dos mil diez que han costado casi doce millones de euros y que no han servido para nada porque los miles de metros de arquetas y canalizaciones están completamente con matados al frente de la corporación municipal se encontraba entonces el popular Bonifacio de Santiago por su condición de primer edil ocupaba también la presidencia de la Empresa Municipal del Suelo la fiscalía busca los contratos de esas obras unos contratos que no fueron aprobados ni en pleno ni en Junta de Gobierno pero el dinero si se pagó a la constructora ofrece tras los resultados del veintiséis cm colectivos antidesahucios están preocupados no sólo porque cambie la política de vivienda porque no se respeta el compromiso de Carmena de no desahuciar a nadie salvo que haya una alternativa habitacional sino porque aumente el uso de la fuerza en este tipo de actuaciones policiales Fernando Bandera es portavoz de bloques en lucha

Voz 1881 04:49 tememos que vuelvan los desahucios con violencia por parte de las fuerzas de seguridad ahí de las opciones no violencia física pero lo vamos a seguir haciendo no pensamos que se puede compensar la situación si el PSOE al final decidí sacar adelante una ley estatal que impide este tipo especulaciones y que no falta parar los desahucios

Voz 1275 05:07 nuevo llamamiento del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad los hospitales madrileños necesitan donaciones urgentes del grupo cero negativo esta semana vuelve a haber maratones de donación de sangre hoy en el Severo Ochoa de Leganés mañana y el jueves en el Gregorio Marañón de la capital los trece grados ahora mismo en la Gran Vía sigue hoy por hoy sigue la información en la SER