Las noticias de Galicia, 07:50 (28/05/2019)

de qué tal muy buenos días después de las municipales es tiempo de pactos idear recuentos que es lo que promueven Ourense el todavía presidente de la Diputación José Manuel Baltar que ve peligrar su cargo tras los resultados del domingo al PP no le salen las cuentas no tiene mayoría absoluta aquí o encuentra votos debajo de las piedras o va a quedar otra que echar mano del diputado que tendrá en el organismo provincial Ciudadanos un partido que gracias al PP dice Feijóo se ha convertido en testimonial en Galicia

Voz 8

04:17

eh todavía no no podemos certificar estamos a cientos de votos pero no lo puedo decir en este y entre osea que sin poder acreditar esa cuestión estaríamos a falta de doce escaños para o Partido Popular o cuál un par de Baixa de mayoría absoluta pero no lo puedo eh certificar en este momento todavía