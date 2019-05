No hay resultados

Voz 1 00:00 hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 00:06 con sol y buen tiempo trece grados a esta hora de la mañana en la Gran Vía qué tal buenos días cuarenta y ocho horas después del veintiséis cm han comenzado ya los contactos informales entre PP y Vox para sacar adelante un gobierno en la Comunidad de Madrid ha avanzado el hacer la candidata de la ultraderecha Rocío Monasterio que asegura que es pronto para hablar de su entrada en un futuro Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso mientras que la candidata del PP no descarta ahora mismo en este inicio de negociaciones que la ultraderecha pueda estar dentro Ayuso en Hoy por hoy monasterio en La Ventana de Madrid que vamos a dar las negociaciones tenemos al primero

Voz 2 00:39 con mi socio preferente que es Ciudadanos a ver que quieren ellos y hasta que yo no hable con Ciudadanos después hablé con Vox no puedo saber que tengo delante y a que me

Voz 3 00:49 entonces las personas que forman la candidatura

Voz 1275 01:04 ciudadanos reúne hoy a su comité negociador con las puertas abiertas no hay instrucciones por ahora para vetar acuerdos ni con el PSOE ni con Vox anoche en Hora Veinticinco Inés Arrimadas dijo que su tendencia natural es llegar a acuerdos con el PP pero no quiso responder Si prefiere a Díaz Ayuso o Ángel Gabilondo en la presidencia de la Comunidad de Mas por si las moscas Rocío Monasterio ya advierte la formación naranja de qué imagen de harían si finalmente acuerdan con los socialistas en Madrid

Voz 1275 01:39 el candidato del PSOE ganador de las elecciones Ángel Gabilondo quiere sentarse con todos y enviado ya una carta al resto de candidatos para comenzar a negociar en la capital el escenario para el futuro Ayuntamiento también está más que abierto con Carmena de retirada en Más Madrid se abre ahora el debate interno de quién será el futuro portavoz en el PP reúnen hoy a su grupo municipal Almeida quiere ser alcalde y para eso está dispuesto a negociar con dos

Voz 5 02:03 yo creo que lo razonable es que los que más está en la oposición los que conocemos a fondo el Ayuntamiento podamos gestiona del Ayuntamiento si le digo la verdad no voy a cerrar la puerta ninguna posibilidad pero desde luego sería mi planteamiento inicial

Voz 3 02:15 Almeida en la SER Begoña Villacís también aquí en la SER

Voz 1275 02:17 candidata en Ciudadanos invita al PSOE y a sus ocho concejales en Madrid a sumarse a otras negociaciones para formar gobierno en la capital vamos que no vienen sólo a Más Madrid

Voz 4 02:26 yo dije que no me gustaba ir hechos para cortado y es decir enseñé Pekerman ir perfectamente podría apoyar un gobierno que no fuese señora Carmena

Voz 1275 02:37 la digestión se está haciendo más que pesada en la izquierda Pablo Iglesias líder de Podemos reparte culpas

Voz 0407 02:42 nosotros fuimos enormemente responsables al no presentar a nuestra formación política en el Ayuntamiento a P a pesar de que fuimos excluidos como partido de una candidatura por desgracia ni sumando los votos de ambas candidaturas hubiéramos podido frenar a la derecha

Voz 1275 02:58 es más de veintiocho de mayo Madrid se prepara para la Champions titulares comer también todas las fuerzas de seguridad se reúnen esta mañana para coordinar el dispositivo de seguridad para el sábado ante la llegada de miles de hinchas Phil inglés el miércoles los aficionados van a poder fotografiarse con la Copa en el Centro de Turismo de la Plaza de Mayo Clos colectivos antidesahucios deben que tras el veintiséis cm vuelve a la violencia policial los desahucios y que el nuevo Gobierno no cumple el compromiso iniciado por Carmena exigen al presidente Sánchez una ley estatal que garantice el derecho a la vivienda Oscar la les madrileños necesitan sangre del grupo cero negativo las donaciones se pueden realizar en los puntos habituales hoy hay maratón de donaciones al Severo Ochoa de Leganés y miércoles y jueves en el Gregorio Marañón de hable ya lo hicieron las de la capital hay ahora las piscinas de la comunidad abre sus puertas el sábado hasta el ocho de septiembre más de ciento cuarenta y cinco mil madrileños utilizaron sus instalaciones el año pasado

Voz 1275 03:56 el sustituto de Godín Sampe buenos días buenos días

Voz 1161 03:59 al brasileño de treinta años Felipe Monteiro veinte millones de euros según confirmaba ayer oficialmente el Oporto comunicación que es práctica habitual en los clubes portugueses que cotizan en la Bolsa lusa falta por conocer qué condiciones de duración de contrato tendrá el jugador con los rojiblancos como adelantaba anoche también en El Larguero Manu Carreño intentarán el fichaje del delantero uruguayo Edinson Cavani con que ya han cerrado las condiciones económicas y duración de contrato falta cerrarlo con el club si no llegaría al Atlético sus treinta y dos años no en el puesto de Griezmann sino en el de Diego Costa al que se pretende dar salida aunque todavía no han llegado ninguna oferta por el hispano brasileño de treinta y un años y además el belga pretendido por el Real Madrid es deja SAR recibía ayer el premio al mejor jugador de la Premier para la afición

DGT Teresa Serrano buenos días buenos días

Voz 1275 06:56 qué fácil es comer bien

Voz 1275 08:31 las ocho y media ya les hemos contado que esta mañana se reúne en las emergencias de Madrid la embajada británica y los Cuerpos y Fuerzas de subida del Estado para preparar el dispositivo de seguridad el próximo uno de junio en la capital de cara a la final de la Champions que se juega en el Wanda Metropolitano se espera más de sesenta mil aficionados ingleses sesenta mil hooligans en Madrid en los próximos días entradas no quedan y los precios para alquilar un piso estos días están disparados hay opciones incluso descabelladas como alquilar un colchón hinchable en una caja cerca del Wanda por mil doscientos euros el dispositivo de seguridad va a ser al más alto nivel el dispositivo diplomático y político también la fachada de la Real Casa de Correos sede de la comunidad se viste desde hoy con los escudos del Liverpool y el Tottenham y cambia de nombre estos días se va a hacer llamar Real Casa del fútbol dentro se va a instalar una exposición en la que se podrán ver las camisetas de los jugadores que han ganado la Champions como Di Stéfano Franz Beckenbauer y Zidane o Messi la exposición se abre al público el jueves hacer próximo

