Las noticias de Andalucía, 10:02 (28/05/2019)

Voz 1541

00:28

estos cargos de la Junta de Andalucía la jueza María Núñez archiva la causa de los avales y lo hace dando un paso más de lo que le pidieron los abogados de la propia Junta sobresee de forma provisional toda la investigación la que se refería a esos altos cargos y también la investigación con respecto a los empresarios que según la UCO habían recibido estos avales de la Junta aunque eran incompatibles con otras ayudas de la Administración como por ejemplo ayudas con cargo a la partida de los ERE dice la magistrada que no hay indicios de concesiones arbitrarias no hay indicios por tantos ni de prevaricación ni de malversación de caudales públicos y en vía penal no se pueden investigar las irregularidades administrativas por muy graves que sean la Fiscalía ya ha dicho que no comparte esta visión así que es previsible que recurra este archivo más cosas