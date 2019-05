Las noticias de Navarra, 10:02 (28/05/2019)

el Banco de Alimentos asegura tener problemas a la hora de buscar voluntarios para su gran recogida que se producirá el próximo viernes treinta y uno de mayo y el sábado uno de junio asegura que hay personas que están utilizando argumentos en localidades relevantes de la comunidad para no participar como voluntad ellos dicen que utilizan también falsos rumores que han extendido contra las personas sean inmigrantes o no que recibió las ayudas sociales también contra sobre todo quiénes reciben la ayuda alimentaria son dice más preocupantes y conducen a situaciones como ésta la deben encontrar voluntarios impensables hasta hace bien poco lo ha denunciado aquí en la SER el presidente del Banco de Alimentos Joaquín Fernández

Voz 4

00:43

pues pues no sé porque nosotros seguimos llevando el nuevo control que siempre trabajamos junto con los servicios sociales que son los que reconocen la necesidad de la personas de recibir alimentos es en este momento porque la gente no no lo entendemos porque bueno pues el lo de los comentarios que sintió antes es lo que la gente cuenta