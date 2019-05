Madrid ya han comenzado los contactos informales la formar gobierno lo avanzado en la SER la candidata de la ultraderecha Rocío Monasterio que a la vez admite que quieren entrar en el Ejecutivo sobre Ciudadanos el no veto ahora al Partido Socialista asegura la candidata de Vox que sería una traición a sus votantes si finalmente apoyan un gobierno de Ángel Gabilondo

no lo queremos claro es que nosotros somos determinantes en este en este Gobierno Iker doce escaños en Madrid se tienen que hacer ballet se tienen que respetar Books

Voz 2

00:47

bueno yo ciudadanos hacen muy bien si mira la izquierda mira a la derecha porque esto nos pasa a todos ahora me parece bien actitud de no tener cordones sanitarios que me parece una actitud antidemocrática