Las noticias de la Comunitat Valenciana, 11:02 (28/05/2019)

muchas gracias Jaume I en Valencia en la Diputación también se celebra otra sesión plenaria ordinaria está dentro de una hora con los asuntos correspondientes al mes de mayo y en este caso el morbo reside la reacción de los actuales diputados a los resultados de las municipales que volverán a dejar en manos de los socialistas esta Corporación Provincial que tendrá también representación de la Vall en sunís la formación del ex socialista y ex presidente de la Diputación Jorge Rodríguez como saben la Policía Nacional ha iniciado esta mañana una operación contra el presunto amaño de partidos de fútbol en Primera y Segunda división con algunas detenciones entre ellas está la de varios futbolistas entre ellos está la el valenciano Raúl Bravo formado en Gandía ya ex jugador del Real Madrid y sepan también que catorce centros penitenciarios entre los que se encuentran tres de la Comunitat Valenciana los de Picassent el Villena y Albocàsser van a coger Cursos de Verano impartidos por la UNED a los que pueden asistir reclusos y también matricularse a funcionarios de prisiones ciudadanos libres se van a desarrollar desde junio hasta agosto entre las temáticas que van a Marc abarcar la violencia de género o la inteligencia emocional