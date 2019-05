Las noticias de Canarias, 10:02 (28/05/2019)

hoy se reúne la dirección regional del PP para valorar las posibilidades de gobierno que se han abierto en las Islas desde las filas conservadoras el diputado electo Manuel Domínguez ha señalado que ante las diferentes opciones que se han abierto el Partido Popular no puede cerrar la puerta a ninguna incluso a pactar con el partido

Voz 2

00:21

socialista que es un absurdo no escuchar yo creo que es un absurdo no escucharlo y ya ha pasado en otra de creo que ha sido un error aquello de que el Partido Popular de un café eso es lo que expresó el Partido Socialista en otras ocasiones sin embargo a mi me gustaría que mi formación al menos de cuchara ahí pudiese plantear una propuesta de cara al futuro con distintas opciones