Escucha las noticias de las 11:00 (28/05/2019)

buenos días Toni ampliamos lo que vamos sabiendo de esa operación en marcha contra los amaños de partidos en Primera y Segunda división en la que hay varios detenidos entre ellos el ex jugador del Real Madrid Raúl Bravo y el presidente del Huesca el detonante de las sospechas Fun partido de hace dos temporadas entre el Huesca y el Nàstic informa Ana Terradillos adelante

sí de la temporada dos mil siete dos mil dieciocho que sí disfrutó en mayo del dos mil dieciocho un partido sospechoso la liga denunció ya a partir de ahí la Policía Judicial se puso a investigar hasta la operación que se está desarrollando ahora mismo va a ver once detenidos en Madrid Málaga Valladolid y Huesca es una operación que sigue abierta es decir todavía Antonio no han practicado todas las detenciones pero van a llegar hasta once según fuentes de Interior la operación la está llevando a cabo la UDEF la coordina el juzgado cinco de