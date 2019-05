sí sí sí sí una hago nada más que traer una buena unos siete penas no bueno comer es necesario lógicamente

conocemos además la teoría fruta verdura cereales integrales de cumbres poca azúcar poca sal Navas frito la teoría la conocemos pero la teoría una teoría no se come la práctica comimos bollos patatas fritas Cármenes de mala calidad rebosaba fritas con ellos mal porque el setenta por ciento de la población española tiene sobrepeso de cada diez personas en este país siete estamos gordos tenemos que hablar de nutrición Marisa Gómez es nutricionista Melissa muy buenos días

Voz 1995

01:08

sí pero además es que ese es el foco de problemas y no aprenden a comer ahora que no van a aprender con cuarenta años Elizabeth es una de las dietistas nutricionistas más seguidas en España a través de nutritivo que son un blog a través de las redes sociales es especialista en nutrición clínica en pediatría informa tándem que luego le vamos a llamar esta mañana no puede estar que están el colegio dando de comer a los niños