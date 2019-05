Escucha las noticias de las 13:00 (28/05/2019)

que se está abusando de la contratación temporal es decir se pide ahorro pese a que reconoce que los salarios no están subiendo se describe como excesiva la contratación temporal en el informe anual el Banco de España niega también que exista una burbuja del alquiler no está subiendo de forma generalizada ni uniforme la renta argumenta la entidad que pide poderes públicos a propietarios privados que saquen vivienda en alquiler al mercado como forma de abaratar precios

estas el calendario oficial del final del juicio al pues es el martes once de junio la semana que viene es escucharán los informes de las acusaciones la Fiscalía como hemos contado manteniendo la por rebelión dentro de dos semanas diez y once de junio los de las defensas ese día el martes los acusados dirán su última palabra el juicio quedará visto para sentencia después de más de cincuenta sesiones en este momento el tribunal sigue viendo vídeos en este caso del veinte de septiembre

el colectivo de Free Riders en la denuncia a la que ha tenido acceso la cadena de la Cadena SER solicita a la Inspección de Trabajo que abra expediente sanciona a la empresa ante todo lo que describe como un incumplimiento de todo lo dispuesto en materia de prevención de riesgos laborales el repartidor fallecido no estaba dado de alta en la empresa y operaba con la cuenta de un tercero globo según continúa el escrito no dio nunca equipo de protección ni casco al trabajador el sindicato asegura que en este momento están gestionando más de cuarenta casos similares que han llevado a los tribunales sobre abusos por parte de las empresas de distribución de comida mañana por la tarde está convocada una concentración de protesta contra estas prácticas frente a la sede del globo en Valencia

Voz 1276

02:56

sí aumenta a nueve puntos la aceptación social de esta medida que la propia ministra de Sanidad en funciones no descarta aplicar aunque si no hay niño dentro del coche apenas la mitad de los encuestados sigue apoyándole en general se piden más espacios libres de humo tres de cada cuatro apoya que se prohíba fumar en piscinas y centros comerciales al aire libre y un sesenta y dos por ciento reprocha que casi una década después de su entrada en vigor la ley antitabaco se incumpla porque si se fuma en terrazas cerradas de bares y de restaurantes llama la atención que uno de cada cinco todavía considere que el tabaco no es perjudicial y es que si comparamos esta foto con la de hace dos años aumenta ligeramente el número de fumadores un tres por ciento Se recorta el de ex fumadores y un diez por ciento opina erróneamente que los cigarrillos electrónicos ayudan a dejar de fumar