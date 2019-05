Las noticias de Cantabria, 16:02 (28/05/2019)

Voz 1458

en Cantabria según el registro del Ministerio de Justicia cuatrocientos noventa y cuatro mujeres estaban protegidas con orden de alejamiento o medidas cautelares al cierre de dos mil dieciocho lo que supone un diez por ciento más que un año antes y casi dos puntos más que la media del total de víctimas en Cantabria el sesenta y dos por ciento tenía entre veinticinco y cuarenta y cuatro años el veintiuno entre cuarenta y cinco sesenta cuatro también se registraron diez víctimas menores de dieciocho años en cuanto al parentesco la mayoría el cuarenta y tres por ciento de las víctimas eran ex parejas del agresor en total imputaron setecientas dieciocho infracciones penales contra los denunciados por violencia de género ninguno de homicidio en Cantabria esto mientras seguimos pendientes de la formación de gobierno no es Darias sino en Madrid donde se van a analizar y negociar los supuestos para los futuros pactos en la Comunidad a nivel regional municipal y es que en esa toma en ese toma y daca va a no haber nada por separado las concesiones compartido haga en un municipio pueden condicionar todos los demás en Santander ha hablado Pedro Casares el líder socialista en la capital donde Ciudadanos es clave para reconducir el camino o gobernar con el PP y Vox o hacer posible que gobierne el PSOE dice Pedro Casares que Javier Cerruti está mucho más cerca de sus ideas políticas que las del PP de Gema Igual