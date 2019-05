Las noticias de Castilla-La Mancha, 16:02 (28/05/2019)

la Guardia Civil desarrolla en la provincia de Albacete este martes la operación duró Four en la que se investiga una organización dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral la operación se desarrolló en Andalucía Extremadura y Castilla La Mancha con detenciones y registros en las últimas horas millones de poblaciones con alas han invadido la ciudad de Guadalajara y los municipios de alrededor un fenómeno muy molesto para los viandantes que se tienen que quitar de encima estos pequeños insectos que se meten en los ojos informa Jesús Blanco

Voz 1779

00:34

la causa de la aparición repentina de estas nubes de bichos que sobretodo molestan a primera y última hora de la tarde tiene que ver con la climatología ICO un cultivo en particular la colza que es donde se originan estas plagas el concejal de Medio Ambiente en Guadalajara Francisco Úbeda ha dicho que hasta que no se fume en esos campos de colza también los Ayuntamientos contribuyan con sus fumigaciones no acabará el problema el Ayuntamiento de Guadalajara va a realizar una fumigación precisamente esta noche la próxima irritado