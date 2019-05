Las noticias de la Comunitat Valenciana, 18:03 (28/05/2019)

continúa la batalla entre la juez del caso de la construcción del circuito de la Fórmula uno y la Fiscalía el Ministerio Público ha presentado un recurso de apelación al escrito de la juez donde critica con enorme dureza sus argumentos y entre otras cuestiones ratifica que no hay indicios de malversación recordemos que el pasado viernes trascendió que la jueza de solía el criterio de la Fiscalía que le pedía archivar la causa decidía seguir adelante con el procesamiento del ex president Camps y otras personas por delitos cometidos en la contratación de la construcción del circuito urbano de Fórmula uno en Valencia el Hospital La Fe es el tercer Centro español más solicitado por los profesionales de la salud que inician su formación especializada como residentes en Medicina Farmacia Enfermería biología psicología hay física del primer año

Voz 1

01:45

