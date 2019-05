Las noticias de Castilla y León, 18:03 (28/05/2019)

aquí mientras los partidos andan de negociaciones y pactos desde la organización agraria Asaja su presidente Donaciano Dujo ha pedido hoy que esa negociación no se demore porque hay necesidades que no pueden esperar

lo que necesitamos y lo que queremos es que lo antes posible hay un gobierno que empiece a trabajar con el sector agrícola a él por el mundo rural de manera inmediata con ese Gobierno nos tenemos que sentar para ayudar a los agricultores y ganaderos a pasar esta situación de precariedad económica ante la falta de cosechas tanto el agricultor era como en ganadería priorizar en infraestructuras para que desde luego el futuro pues no tengamos que depender tanto con el tiempo me estoy refiriendo a seguros agrarios modernización de regadíos la prioridades siempre luchar y pelear para que los agricultores y ganaderos o tengamos de nuestros productos a un precio justo

Voz 3

01:11

no yo creo que estamos en un término medio de todo el país no podemos afirmar que tengamos más sobrepeso que el resto del país pues no digamos que los datos que se manejan suelen ser datos a nivel general en la encuesta que realiza el Ministerio de Sanidad no pero yo lo que no está alguien cuantificado es cuál sería el ahorro por digamos el la disminución de sobrepeso en cuanto al sistema sanitario la parte asistencial