Escucha las noticias de las 19:00 (28/05/2019)

de momento desde el PSOE de Ibiza ya han detectado errores en once mesas en la ciudad en las que las actas dicen una cosa y al pasar esos datos a la aplicación digital del Ministerio se habrían cambiado el error podría estar en que mientras en el papel había un orden determinado hoy partidos en la AP habría otro ISE habrían sumado portando votos a partidos que no corresponderían de hecho tal es el vuelco lo que de ser el PP el partido más votado en la capital de la isla con el recuento que sabíamos ahora es el PSOE el que ganaría estas elecciones los socialistas de momento quieren ser prudentes hasta que la Junta Electoral que se reúne este miércoles de los datos oficiales pero ya ven que municipios como Ibiza ese error puede alterar completamente los resultados Patricia Abascal ex secretaria de Organización de la Federación Socialista de Ibiza

Voz 5

02:56

un acuerdo con una gran ámbito progresista y otro gran ámbito de defensa de los derechos y la democracia la lucha de la libertad de los presos el retorno de los exiliados y la celebración de un referéndum estos son los dos gran ejes a los que Maragall no ve contradicción para que Colau no se avenga a sumarse con harta di si este acuerdo a tres no prospera Maragall no descarta gobernar en solitario