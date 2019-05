Escucha las noticias de las 05:00 (29/05/2019)

Voz 0125

00:31

declarar y entre ellos está el empresario periodista y ex futbolista José Antonio Martín letón que en principio ha sido citado en calidad de testigo para que aclare la información que tiene sobre la presunta corrupción que hubo en el Huesca Nàstic que se celebró en mayo del año dos mil dieciocho esta investigación Oikos comienza con este partido con este Huesca Nàstic ya a partir de ahí la policía investiga o hasta nueve partidos de ellos tres están amañados hay constancia policial de partidos de Primera Segunda y Tercera División el modus operandi de esta presunta trama era sencilla según la UDEF alcanzaban acuerdos con jugadores amañando los partidos y en esta faceta se investiga por ejemplo a Borja Fernández concreto y según la policía pudo presuntamente actuar en uno de los partidos investigados el Valladolid Valencia un partido que se celebró hace once días en el que la policía investiga concretamente hasta jugador la policía insiste en que el Valencia no tiene nada que ver