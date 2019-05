Las noticias de Galicia, 06:50 (29/05/2019)

Voz 1 00:00 segunda unidad descuento al frente

Voz 2 00:04 ahora el Claudio disfruta de la segundas unido risa los mejores precios harina de trigo Orallo lo segunda unidad a mitad de precio cero con cincuenta euros y aceite de oliva abrir suave intenso Botella un litro dos con sesenta y cinco euros Claudia colaborador del acontecimiento prevención de la obesidad aligera tu vida

Voz 3 00:21 el domingo el Athletic Galicia te trae la mejor información y Luces de bohemia una de las catorce obras maestras de Valle Inclán un gallego universal por sólo dos noventa y cinco la voz de parecía todo está cambiando

Voz 4 00:34 nunca hasta ese día

Voz 5 00:39 para ser leíste quiso ello Good Laso

Voz 6 00:46 pastoreo de Galicia porque todo lo que de verdad acaba ganando

Voz 0846 00:59 qué tal muy buenos días con los gobiernos locales todavía sin constituir muchos pendientes de los pactos comienza ya la carrera de las autonómicas en el Partido Popular de Galicia tras el desastre de las generales y pérdida de apoyos en las municipales insisten en que el camino para recuperar votos es la moderación el centro es la reflexión que aquí en la SER el secretario general de los populares gallegos Miguel Tellado el recado de paso al Partido Popular de Pablo Casado la carrera de las autonómicas esta mañana en el Parlamento primer cara a cara de Feijóo con los portavoces de la oposición tras las elecciones del domingo que deja al PP sin ninguna de las siete grandes ciudades y con la oposición en Ourense tratando de echar a Baltar de la Diputación Baltar que va a estar muy atento hoy al recuento final de los votos de las elecciones del domingo es miércoles veintinueve de mayo y suben las temperaturas la va a Capello buenos días

Voz 1271 01:50 buenos días AM sol y temperaturas altas en prácticamente toda Galicia sólo a la zona de A Coruña y Ferrol Se mantendrán algo más frescas en el resto las máximas superarán los veinticinco grados llegando a los XXXI en Ourense el día empieza con algunas nubes bajas en el tercio norte Yvancos de niebla matinal en puntos del interior pero terminarán por dar paso también a cielos azules poco nubosos o despejados como en el resto de la comunidad

Voz 0846 02:12 vivir las temperaturas este es el punto de partida en A Coruña Helena López

Voz 7 02:16 qué tal bos días Jaime pues aquí en A Coruña tenemos a estas horas

Voz 0846 02:19 es unos doce grados de temperatura y nubes

Voz 8 02:22 Lugo Carmen López buenos días Xaime despejados nueve grados cobren se Miguel Bernard de muy buenos días despejado también Ourense diez grados Pontevedra Ramón ella qué tal buenos días despejado en Pontevedra tenemos doce grados once en Vilagarcía Vigo María días

Voz 1271 02:36 muy buenos días y lo serán tenemos cielos despejados y dieciséis grados ya Santiago Lara pocas nubes hay una brisa fresca tenemos diez grados

Voz 0846 02:43 la crónica deportiva deportiva habla también de elecciones palco Zas nuevo presidente del Depor Fran Hermida

Voz 0688 02:50 Paco zas se convirtió en nuevo presidente del Deportivo al imponerse por más de nueve mil acciones a Fernando Vidal ex consejero del club Zas anunció la continuidad de Carmelo del Pozo la dirección deportiva anunció su apuesta por un proyecto de cantera ya aterriza en el club agradeciendo el esfuerzo realizado por su predecesor Tino Fernández

Voz 0846 03:09 el objetivo del Depor que es la promoción todavía el objetivo del Lugo que recibe al Tenerife la salvación Juan Carlos Rodríguez

Voz 9 03:15 es una victoria de los rojiblancos certificaría matemáticamente la permanencia en la categoría por lo que el club quiere que el equipo se siente

Voz 10 03:22 la arropado en la grada así los socios podrán sacar entradas a un euro entradas que serán válidas para la misma zona del abono el objetivo es que el viento sople a favor y que los tres puntos en juego

Voz 9 03:32 certifiquen la permanencia en la categoría este fin de semana

Voz 0846 03:36 Mera con la competición rematada el Celta analiza el mercado de fichajes Mauro Picatoste

Voz 1153 03:41 a punto de comenzar el mes de junio de momento el Celta no se ha movido en el mercado de fichajes ni entradas como la del delantero del Girona Portu que ha pedido un tiempo para valorar las opciones que tiene sobre la mesa ni tampoco salidas salvo los regresos de los cedidos a sus clubes de origen es decir que de momento de cara a la próxima temporada el club tiene seguro el entrenador Fran Escribá y al renovado David Costas

Voz 11 04:08 las oportunidad dispara Oysho la pena aceite de oliva Consorcio Vasco cuatrocientos gramos cuatro noventa y nueve céntimos frutería Mango categoría primera kilos un setenta y cinco céntimos solo hoy

Voz 6 04:24 sólo Engadin colaborador del acontecimiento prevención de la obesidad aligera tu vida

Voz 0846 04:32 doble comparecencia esta mañana de Feijóo en el Parlamento donde responder a las preguntas de los portavoces de la oposición y ante los periodistas tras la reunión del Consello de la Xunta las respuestas de Feijóo tras la pérdida de apoyos en las municipales tras la junta directiva de Madrid y ante el reto de las autonómicas en la SER el secretario general de los conservadores gallegos reconoce

Voz 1783 04:51 de que el PP tiene mucho que cambiar

Voz 1271 04:54 Miguel Tellado considera que su partido no debe copiar ni a Ciudadanos ni a Vox ese es el camino equivocado en su opinión el acertado volverá a la moderación al centro porque lo contrario supone el castigo de los ciudadanos tal y como ha quedado demostrado

Voz 12 05:08 no yo creo que el Partido Popular temo que cambiar creo que nada tenemos que aprender de Ciudadanos nada tenemos que aprender de Vox Partido Popular para reconquistar la confianza mayoritaria ciudadanía o quieren que facer en mirarse hacia sí mismo Isère que siempre zumos non cero que nunca fue vamos yo creo que ese o Camiño da moderación S O Camiño do centro do constitucionalismo S O Camiño da a moderación

Voz 1271 05:34 es el recado de la dirección del PP llega a Pablo Casado Tellado reconoce que el resultado en las municipales ha sido malo también en Galicia pero considera que no se pueden hacer extrapolación es pensando en las autonómicas

Voz 12 05:46 perdimos las elecciones municipales Olano quince inmediatamente después ganamos las elecciones autonómicas no ano dos mil seis non por lo tanto yo creo que los cálculos que fue el señor Gonzalo Caballero bueno son poco arriscado sigue uno de arriendo a ganancia non con ese tipo de cálculos que el Faedo

Voz 0846 06:03 el Partido Popular no gobernará en ninguna de las siete grandes ciudades y puede perder el gobierno de la Diputación de Ourense eso sería algo histórico del momento ya lo es que Baltar no tenga mayoría absoluta hay quién se pregunta si Ciudadanos el partido que quiere hacer de la regeneración bandera puede apoyar la continuidad del heredero del cacique por excelencia Baltar padre sea reconocido en alguna ocasión en las últimas horas se ha escuchado alguna otra propuesta un pacto a cuatro para evitar que continúe la saga Gonzalo Pérez Jakome es el líder de Democracia orensana su robot ya en campaña

Voz 1783 06:35 a los caciques está claro que en la Diputación pasa por un pacto a cuatro y hay que reconocer que esos cuatro protagonistas están también concido entonces nosotros creemos que es fundamental pues obviamente el tema del pacto a cuatro es una opción viable

Voz 0846 06:49 en el ámbito de las mareas el alcalde de Santiago Martiño Noriega reclama al papel de llave que tienen las plataformas ciudadanas para el Gobierno en las tres ciudades en las que pierden precisamente el control en A Coruña en Santiago y encerró

Voz 13 07:04 yo creo que sí que te encabeza no percibo porque beso que un poco la posición de vetos sigue hoy después de la selección comenzó a Compostela en estos momentos se Etxabe para gobernabilidad de no da sensación de que continuamos con un relato no que no me hayan recogido cemento por ejemplo no sólo en Santiago en Ferrol buen Coruña de que somos expertos en estos momentos que que van a ser Etxabe para para gobernabilidad es esa fórmula

Voz 0846 07:30 sí todavía las declaraciones a la SER del alcalde de Vigo el más votado de España Abel Caballero rechaza el calificativo de populista el prefiere el de más popular

Voz 0002 07:40 políticos futbolistas son los que prometen cosas que no son posibles cumplirlas no de todo lo que digo que voy a hacer lo voy a hacer yo soy muy popular no tengo mucha relación con la gente mucho conocimiento con la ciudad en la ciudad yo no conocemos bien pero que es un proceso de de empatía de empatía personal de empatía política de cambio de la ciudad lo que pasa es que los que pierde en Le llaman eso populismo llamo conectar con la gente y la forma hacer política de verdad

Voz 0846 08:08 Abel Caballero en la SER y Feijóo decíamos esta mañana en el Parlamento donde ayer el conselleiro de Medio Rural presentaba el plan de lucha contra los incendios forestales

Voz 1271 08:16 que incluye novedades como la puesta en marcha de un teléfono gratuito para denunciar a incendiarios o el uso de drones para incrementar la vigilancia el operativo incluye siete mil personas treinta medios aéreos trescientas sesenta motobombas y contempla un incremento de las cámaras de videovigilancia para controlar dos tercios del territorio además González ha pedido altura de miras a la oposición para un gran pacto autonómico

Voz 1009 08:38 quiero que avancemos Caron pacto autonómico para poder llevar a cabo una estrategia conjunta un traballo con otros incendios forestales contra esa lacra que asola cada año unos Uralde con otros delincuentes que queman Galicia afronte hemos señorías todos juntos Gobierno grupos parlamentarios expertos en miembros do Servizo o retos que antes anunciaba empeñamos a suficiente altura de miras para cumplir con mandato que nos dieron hostilidad

Voz 1271 09:05 la oposición ve luces y sombras en este Pla diga sobre el gran pacto Xosé Luis Rivas del Benega recordó lo que hizo el Partido Popular en la ola de incendios de dos mil seis

Voz 1037 09:14 para Grande acordó solidaridad de Partido Popular dos mil seis a darnos do no corazón toque que ustedes ficharon a todos Partido Socialista Event en aquel es momentos duros de fume Blume de una total insolidaridad de claro que claro que ustedes es sudaron les ayudaron poco que han fue icono iría