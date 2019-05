Voz 1275

00:06

qué tal buenos días once grados tenemos a esta hora en el centro de Madrid han bajado las temperaturas esta mañana hace bastante fresquito y bajan también las máximas se van a mover este miércoles entre los ve veinticinco y los veintisiete grados con muchos All in muy pocas nubes las familias que vieron como Ana Botella vendía sus viviendas sociales a un fondo buitre celebran la nueva decisión de la Justicia de volver a abrir el caso creo que no solamente hay un uno