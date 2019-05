Las noticias de Galicia, 07:50 (29/05/2019)

Voz 1 00:00 las oportunidad dispara hoy son la pena ficticios iba consorcio Francisco cuatrocientos gramos cuatro euros con noventa y nueve céntimos frutería Mango categoría primera hundido con setenta y cinco céntimos solo hoy

Voz 2 00:22 sólo Engadin colaborador de acontecimiento prevención de la obesidad aligera tu vida

Voz 0684 00:30 Andrés Calamaro rozó Amaya Carlos haces Side claro está la hacerte más de treinta bandas pasarán este año por el festival torta América del cuatro al seis de julio en Caldas de Reis

Voz 3 00:41 el Arsenal diez acampada gastronomía música compra Jacko entrada importa bélica puto país viven la experiencia aporta Mary

Voz 4 00:49 ha preparado para esta cosecha eh

Voz 5 00:51 festival de la luz regresa el seis siete y ocho de septiembre a voy todas

Voz 6 00:58 once vueltas cortos Orquesta Mondragón Cepeda Mikel Erentxun Amparo Anoia Alt Celestin y muchos más tres días de música en la naturaleza donde también podrán disfrutar de zona infantil gastronomía cine teatro entrada solidaria destinada a las asociaciones San simios salón entra ya en festival de la luz punto es descubre todas las novedades

Voz 0846 01:38 qué tal muy buenos días con los gobiernos locales todavía sin

Voz 9 01:41 sustituir muchos pendientes de los pactos comienza ya

Voz 0846 01:43 la carrera de las autonómicas en el Partido Popular de Galicia tras el desastre de las generales y la pérdida de apoyos en las municipales insisten en que el camino para recuperar votos es la moderación el centro es la reflexión que deja aquí en la SER el secretario general de los populares gallegos Miguel Tellado enrejado de paso al Partido Popular de Casado la carrera las autonómicas esta mañana en el Parlamento primer cara a cara de Feijóo con los portavoces de la oposición tras las elecciones locales que dejan al PP sin ninguna de las siete grandes ciudades y con la oposición ningún Orense tratando de echar a Baltar de la Diputación en la web del Ministerio del Interior el recuento del cien por cien de los votos deja al PP sin mayorías miércoles veintinueve de mayo hoy suben las temperaturas Lara Capello buenos días

Voz 1271 02:27 buenos días Xaime sol y temperaturas altas en prácticamente toda Galicia sólo la zona de A Coruña y Ferrol Se mantendrá más fresca en el resto las máximas superarán los veinticinco grados llegando a los treinta y uno en Ourense el día empezado con algunas nubes bajas en el tercio norte también bancos de niebla matinal en puntos del interior pero terminarán por dar paso a cielos azules poco nubosos a despejados como en el resto de la comunidad

Voz 10 02:50 te Ice patrocina la ronda de temperaturas ha salido el sol en A Coruña tenemos a estas horas unos doce grados once

Voz 0846 02:57 con cielo azul en Lugo y nueve gracias

Voz 11 03:00 despejado también Ourense y nueve grados despejado también en Pontevedra tenemos trece grados doce en Vilagarcía dieciséis grados en Vigo luce el sol despejaron Santiago Díaz grados

Voz 4 03:10 a comienzos con problemas de humedad tranquilos todos tienen solución hay humedades celo asegura llevamos más de treinta años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia ya menos al teléfono gratuito novecientos ochocientos treinta y tres novecientos nueve o visiten nuestra web te Ice punto éste hay humedades decida hace por lo conocido y duradero

Voz 0846 03:30 siete cincuenta y cuatro Ruth García buenos días

Voz 12 03:33 hola qué tal saludos de Guadix acércate en este miércoles a tu supermercado Gádir más cercano el de plena confianza

Voz 1271 03:39 pero échate de precios como estos de las

Voz 12 03:41 es oportunidades

Voz 1 03:46 las oportunidades para Oysho so aceite de oliva consorcio frasco cuatrocientos gramos cuatro euros con noventa y nueve céntimos frutería Mango categoría primera kilos un concepto y cinco céntimos solo hoy

Voz 2 04:02 sólo Engadin colaborador del acontecimiento prevención de la obesidad

Voz 1 04:06 aligera tu vida

Voz 3 04:11 doble comparecencia esta mañana

Voz 0846 04:12 de Feijóo en el Parlamento donde responder a las preguntas de los portavoces de la oposición y ante los periodistas tras la reunión del Consello de la Xunta las respuestas de Feijóo tras la pérdida de apoyos en las municipales tras la junta directiva de Madrid y ante el reto de las autonómicas en la SER el secretario general de los conservadores gallegos récord parece que el PP tiene mucho que cambiar Miguel

Voz 1271 04:32 Tellado considera que su partido no debe copiar ni ciudadanos ni a Vox ese es el camino equivocado en su opinión el acertado volver a la moderación al centro porque lo contrario supone el castigo de los ciudadanos tal y como ha quedado demostrado

Voz 13 04:45 no yo creo que Partido Popular temo hito que cambiar creo que nada tenemos que aprender de Ciudadanos nada tenemos que aprender de Vox Partido Popular para reconquistar la confianza mayoritaria ciudadanía o quieren que facer en mirarse hacia sí mismo Isern que siempre zumos non cero que nunca fue vamos yo creo que ese o Camiño da moderación S O Camiño do centro do constitucionalismo S O Camiño da a moderación

Voz 1271 05:12 es el recado de la dirección del PP llega a Pablo Casado Tellado reconoce que el resultado de las municipales ha sido malo también en Galicia pero considera que no se pueden hacer extrapolación es pensando en las autonómicas

Voz 13 05:22 perdimos las elecciones municipales Bano quince inmediatamente después ganamos a selecciones autonómicas no ano dos mil Daza seis non por lo tanto yo creo que los cálculos que fue el señor Gonzalo Caballero bueno son poco arriscado sigue uno es de arriendo a ganancia non con ese tipo de cálculos que el vino

Voz 0846 05:40 el PP aborda las autonómicas sin gobernar en ninguna de las siete grandes ciudades puede perder el gobierno de la Diputación de Ourense eso sería algo histórico del momento ya lo es que Baltar no tenga mayoría absoluta y quién se preguntas y Ciudadanos el partido que quiere hacer de la regeneración bandera pueda apoyar la continuidad del heredero del cacique por excelencia Baltar padre sea reconocido así en alguna ocasión en las últimas horas se ha escuchado alguna otra propuesta un pacto a cuatro para evitar que continúe la saga Gonzalo Pérez Jakome es el líder de Democracia ourensana ya su robot pedían campaña echará los caciques

Voz 7 06:15 está claro que en la Diputación pasa por un pacto a cuatro y hay que reconocer que esos cuatro protagonistas están también el Concello de Orense entre nosotros creemos que es fundamental pues obviamente el tema del cuatro es una acción viable

Voz 0846 06:28 en el ámbito de las mareas el alcalde de Santiago Martiño Noriega reclama el papel de llave que tienen las plataformas ciudadanas para el Gobierno en las tres ciudades donde han dejado de serlo A Coruña Santiago y Ferrol

Voz 1271 06:40 pero que sí que te en casa

Voz 14 06:42 no percibo porque beso que un poco la posición de vetos sigue hoy después de las elecciones reconoce a Compostela en estos momentos se Etxabe para gobernabilidad de no da sensación de que continuamos con un relato no que no hay un poco de cemento por ejemplo no sólo en Santiago en Ferrol buen Coruña de que somos expertos en estos momentos que que van a ser Etxabe para para gobernabilidad es esa fórmula

Voz 0846 07:07 pendientes hoy decíamos de Feijóo en el Parlamento donde ayer el conselleiro de Medio Rural presentaba el plan de lucha contra los incendios forestales

Voz 1271 07:13 las novedades la puesta en marcha de un teléfono gratuito para denunciar incendiarios sobre el uso de drones para incrementar la vigilancia el operativo incluye siete mil personas treinta medios aéreos trescientas sesenta motobombas y contempla un incremento de las cámaras de videovigilancia además el conselleiro José González ha pedido altura de miras a la oposición para un gran pacto autonómico

Voz 15 07:31 quiero que avancemos Caron pacto autonómico para poder llevar a cabo un estrategia con Chunta un traballo con otros incendios forestales

Voz 1271 07:40 eh la oposición ve luces y sombras en el gay cuestiona la disposición del PP a cerrar un gran pacto contra los incendios sobre lo que hizo el Partido Popular en el verano de dos mil seis recordaba así Xosé Luis Rivas del Benega

Voz 16 07:52 para grande acordó el paro solidaridad de Partido Popular dos mil seis a darnos do no corazón Koke que ustedes Fisher

Voz 17 08:03 era el minuto cada día para repasar los periódicos Luis Pardo único tema que Cuba practicamente toda la primera delegación coruñesa de La Voz de Galicia Paco Flores ya es el nuevo presidente del Deportivo queremos ilusión