qué tal buenos días más fresquito esta mañana han bajado los termómetros ignora tanto calor tampoco a mediodía cosas que pasan en Madrid se lo cuenta esta mañana la SER el Consejo de la Juventud no paga ni un solo euro de salario a los siete jóvenes que gestionan este organismo público regional se constituyó en enero de dos mil dieciocho con un presupuesto anual de doscientos mil euros con el objetivo entre otros de evitar la precariedad en la contratación de los jóvenes pero no tiene capacidad de contratación así que los siete miembros de el órgano directivo trabajan gratis desde hace diecisiete meses la Comunidad no aprobado el reglamento que prometió en su creación

que no hay personal administrativo contabilidad con lo cual es un organismo público que gestiona doscientos mil euros de dinero público que actualmente no tiene ningún tipo de apoyo administrativo ni ningún tipo de apoyo técnico porque el Gobierno en la Comunidad de Madrid dilata los plazos para de esta manera poder ahogar Louis

yo no tengo ningún problema en hablar con ningún partido político y seguramente durante la legislatura hablaremos con todos los partidos políticos pero vamos a negociar un acuerdo de gobierno con el Partido Popular sólo con el Partido Popular abre la puerta a que Vox pueda tener representación a que tengan consejerías propias en el futuro Gobierno sí o no en el Gobierno que yo quiero negociar solamente habrá miembros del PP

el día once se constituye la Asamblea el pleno de investidura podría ser la última de junio en la primera de julio en el caso de los ayuntamientos se constituirán el día quince del próximo mes hasta entonces Mas Madrid no va a decidir quién asume la portavocía del grupo Carolina Gómez

Voz 0393

04:02

el debate sucesorio en Más Madrid aún no se ha abierto oficialmente en la reunión que mantuvieron ayer los concejales electos no se abordó el futuro de la candidatura sin Carmena ese debate no se va a abrir dicen hasta que no quede claro que hay una alternativa de gobierno o hasta que las tres derechas tengan cerrado un pacto para hacerse con la alcaldía de Madrid el equipo de Carmena pisa el freno a la espera de acontecimientos aunque en la mente de todos está el abismo que se abre ante su posible ausencia una opción que ella misma barajó en estos micrófonos equipo yo creo que