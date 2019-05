Escucha las noticias de las 08:00 (29/05/2019)

son las ocho las siete en Canarias muy buenos días un viejo complejo español que incomprensiblemente se activa todavía nos hace estar muy pendientes de lo que los demás opinan de nosotros de nuestras credenciales democráticas por ejemplo ocurrió de manera clara sistemática durante el otoño separatista catalán cuarenta años después de la muerte de Franco con todos los rankings del mundo situando a unos en la más absoluta normalidad con nuestros ojos y nuestra experiencia personal para contarlo aquí la experiencia viva todavía de quiénes sufrieron en carne propia una verdadera falta de democracia la España constitucional de dos mil diecinueve es mejorable como todas las democracias del mundo y ahí están los canales para denunciar los fallos clamorosos que a veces se producen viene todo esto a cuento de la decisión ayer del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avala la decisión del Tribunal Constitucional español de anular el pleno del Parlament de Cataluña en el que Puigdemont se disponía a declarar la independencia aquel nueve de octubre del año dos mil diecisiete La resolución no puede ser más clara rechaza el recurso de los líderes catalanes porque la suspensión de aquel pleno fue esto es literal necesaria en una sociedad democrática sobre todo para el mantenimiento de la seguridad pública la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de otros los otros por si hacen falta aclaraciones son la mitad de los catalanes no independentistas fueron sus diputados los que pidieron el amparo del Constitucional en fin el Tribunal de Estrasburgo existe para corregir los fallos nacionales existe para eso luego los fallos se dan por supuesto pero en este caso su primera resolución de calado sobre la crisis separatista dispara a la línea de flotación del principal argumento independentista y a las dudas que han querido esparcir por El Mundo sobre el respeto a los derechos humanos en España dice el tribunal en este caso concreto la democracia española se defendió defendió la Constitución defendió a las minorías parlamentarias con la suspensión de aquel pleno del Parlamento

