hoy por Hoy Madrid Laura Gutiérrez

Voz 1275 00:07 no se olviden de la chaqueta esta mañana porque hace frío Madrid once grados tenemos en la gran ya qué tal buenos días PP y Ciudadanos tienen previsto sentarse esta semana para una primera toma de contacto tras el veintiséis m la formación naranja ha recibido ya la carta del candidato del PSOE el ganador de las elecciones Ángel Gabilondo para abrir una negociación pero su prioridad es hablar con el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso PP Ciudadanos no suman necesitan el apoyo de otros socios más para que la derecha Gobierno otros cuatro años en la región y a priori las posturas de ambos socios no casan los populares estarían dispuestos a dar sillones a Vox en un futuro gobierno para Ignacio Aguado eso es a día de hoy impensable Pedro Rollán Ignacio Aguado

Voz 2 00:46 yo no tenía mayor inconveniente en que dentro de esos parámetros dentro de esa línea ideológica programática de forma de ser y de actuar pudiera compartir en este sentido un lugar en el Consejo de Gobierno en el Gobierno

Voz 3 01:00 no que yo quiero negociar solamente habrá miembros de PP y de Ciudadanos

Voz 1275 01:04 ambos partidos y están dispuestos a renunciar a una de las prioridades que han defendido políticamente en otras ocasiones en los últimos años como es dejar gobernar al partido a la lista más votada el PSOE por su parte acordó ayer en la reunión de la Ejecutiva Regional del partido explorar todas las vías para abrir una negociación con Ciudadanos está todo listo para el despliegue de seguridad que trabajará para que la final de la Champions el próximo sábado en el Wanda Metropolitano transcurra sin incidentes espera la llegada de sesenta mil aficionados ingleses para ver el partido que enfrentará al Tottenham Liverpool y el despliegue de efectivos policiales será el más alto nivel Alfonso Ojea

cuatro mil setecientos efectivos policiales y de emergencias van a integrar el dispositivo del partido de final de Champions que el sábado disputarán el Liverpool o el Tottenham en el Wanda Metropolitano una cita a la que se prevé que asistan sesenta y siete mil ochocientas personas casi todos aficionados ingleses que se van a agrupar en dos zonas de la capital donde a las cinco de la tarde ese sábado quedará prohibida la venta de alcohol los del Liverpool en la plaza de Felipe II y los del Tottenham en Colón Mari Paz García ex delegada del Gobierno en Madrid

Voz 4 02:14 solamente contando Policía Nacional hay más de cuatro mil doscientos efectivos pero por supuesto luego hay que añadirle también todos los efectivos de Policía Municipal Guardia Civil SAMUR Protección Civil Bomberos es decir que es un pedazo dispositivos de seguridad a todos los niveles

Voz 0089 02:33 es la operación de seguridad para un evento deportivo más importante en la historia de Madrid de hecho es el propio Ministerio del Interior el que ha diseñado este dispositivo Globo

Voz 1275 02:44 la Cadena Ser en Madrid se va a volcar con esta cita deportiva desde mañana jueves y hasta el sábado vamos a trasladar a la mayor parte de la programación de esta casa para celebrar que la Champions esta semana

Voz 1491 02:56 noticia que les está contando la sede del Consejo de la Juventud no paga ni un solo euro de salario los siete jóvenes que gestionan este organismo público regional titulares convertirían sarmientos se constituyó hace casi año y medio con doscientos mil euros de presupuesto entre sus objetivos evitar la precariedad en la contratación de los jóvenes pero este organismo no tiene capacidad de contratación el órgano directivo trabaja gratis porque la Comunidad no ha aprobado el reglamento

Voz 1275 03:16 dotados tres cargos públicos del PP en el caso de presunta prevaricación de Las Rozas Ángel Alonso concejal de Majadahonda desde el domingo Mario de la Fuente que podría ser el nuevo alcalde de Robledo de Chavela y Francisco Javier Espadas asesor del presidente Pedro Rollán

Voz 1491 03:28 metro de Madrid reabrirá este viernes por la tarde el tramo de la línea dos cortado entre retiró hoy Sol desde el pasado mes de enero la reapertura incluye también la estación de Sevilla que permanecía cerrada desde abril de dos mil dieciocho

Voz 1275 03:38 innovación ente elaboral en Madrid capital un hombre de cincuenta y cuatro años ha muerto este martes al caerse por el hueco del ascensor del edificio que estaba rehabilitando en la calle Ayala se precipitó desde la octava planta hasta la segunda por causas que está investigando

los deportes en Hoy por hoy

Voz 6 03:58 el Real Madrid aceptaría la salida

Voz 1161 04:00 la de Sergio Ramos pero sólo mediante un traspaso Sampe buenos días buenos días Laura como el pasado verano con Cristiano Ronaldo sólo si el central presenta una buena oferta económica que comienza el club Hinault como contó anoche Manu Carreño en El Larguero mediante la carta de libertad como jugador había solicitado al propio club hace unos días Sergio Ramos se presentó con una oferta de un club chino que no quiere pagar traspaso algo a lo que se niega el presidente Florentino Pérez mientras la plantilla lo ve expectante Dani Carvajal

Voz 7 04:23 el presi el pues son los que tendrá que aclarar sus sus cosas pero está claro que Sergio Ramos para nosotros pues es es nuestro capitán pero que esa palabra de decía y es lógico que al final muchos clubes muchos clubes quieren contar con con sus servicios pero su agente y el precisos los que tiene que aclararlo

Voz 1161 04:40 además en Italia Tuttosport habla de una posible oferta de la Juventus por Isco de sesenta millones de euros y hoy puede jugar en su último partido con el Chelsea la final de la Europa League ante el Arsenal antes de llegar al Real Madrid

Voz 1275 05:00 ocho y veinticinco qué tal ahora apunta en las carreteras DGT Teresa Serrano buenos días

Voz 1277 05:04 buenos días pues a esta hora en las vías madrileñas Hora punta de miércoles saturación en todos los accesos y de salida vamos a destacar un accidente en el goloso en la M seiscientos siete sentido Colmenar Viejo que está creando tres kilómetros de tráfico muy intenso en esa salida de Madrid

Voz 1275 05:18 en la capital cómo se circula pantallas Jesús Matsuki buenos días

Voz 0931 05:22 hola qué tal muy buenos días con bastantes dificultades a esta hora eso sí destacamos el fin de una incidencia que afecta todavía los actores que salen de la ciudad por la Avenida de América atentos de que el tráfico está siendo muy complicado en este punto por otro lado en el interior también a destacar los movimientos en el entorno de Atocha sobre todo en el acceso a Alfonso XII en sentido Plaza de la Independencia sino también en las inmediaciones de la plaza de Mariano de Cavia o los cruces con el paseo de la Castellana de José Abascal o Raimundo Fernández Villaverde

