Escucha las noticias de las 09:00 (29/05/2019)

Voz 1772

02:05

el padre de cuarenta y cinco años ya está detenido y le ha dicho la policía que castigaba a sus hijos con esa pistola eléctrica cuando no seguían las normas uno de los menores de once años sufría además quemaduras en uno de los brazos los legisladores legisladores japoneses quieren prohibir los castigos físicos a los más pequeños de la casa como ya ocurre en otros dos países asiáticos el caso de este padre no es el único ni el más grave el año pasado un hombre mató a su hija la golpeó y apuñaló porque no le hacía caso