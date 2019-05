Las noticias de Navarra, 10:03 (29/05/2019)

la Junta Electoral Provincial acoge hoy el recuento de las mesas en las que ha habido reclamaciones y los votos del Censo en el extranjero de ese recuento dependen varios escaños del Parlamento foral que pueden bailar el octavo de Euskal Herria Bildu podría pasar a Navarro suma así la coalición de centro derecha logra veinticuatro votos más que los abertzales también está en el alero el escaño de Izquierda Ezquerra Si baja del tres por ciento exacto que tiene ahora con los resultados de hoy resultados ajustados sin negociación que sigue entre los partidos políticos de cara a las próximas citas el quince de junio se constituyen los ayuntamientos en Pamplona EH Bildu llamó ayer a la puerta del PSN para generar una mayoría alternativa a la de Enrique Maya a su candidata Maite sparring en la SER asegura que no dará sus votos a Sharon sino que se presentará ella misma

Voz 2

00:48

llega el momento de la constitución del Ayuntamiento lógicamente presentaremos nuestra candidatura el resto de personas decidirán lo que tienen que votar yo no puedo saber con exactitud qué es lo que van a votar pero desde luego no que si tienen que tener claro es que nosotros no vamos a votar jamás a Joseba ha sido en comarcas