Las noticias de Galicia, 10:03 (29/05/2019)

Voz 2

00:59

Dios no yo creo que Partido Popular tengo que cambiar creo que nada tenemos que aprender de Ciudadanos nada tenemos que aprender de Vox yo Partido Popular para reconquistar la confianza mayoritaria ciudadanía o quieren que facer en mirarse hacia sí mismo Isère o que siempre zumos non cero que nunca vamos yo creo que ese o Camiño da moderación S O Camiño do centro do constitucionalismo S O Camiño da moderación