Las noticias de Castilla-La Mancha, 10:03 (29/05/2019)

tras los malos resultados de las elecciones municipales y autonómicas el Consejo de Coordinación de Podemos en Castilla La Mancha ha presentado su dimisión La secretaria de Organización María Díaz ha remitido a los medios una carta enviada al secretario de Organización Nacional Pablo Echenique en la que comunica la dimisión de todo el Consejo de Coordinación regional en dicha misiva Díaz explica que dados los resultados electorales en Castilla La Mancha centralizado el análisis pertinente todos los consejeros han presentado su dimisión de todos los cargos y no son los únicos también ha renunciado por los malos resultados electorales el coordinador de Izquierda Unida en Guadalajara Julián Atienza de los juzgados la Audiencia Provincial de Ciudad Real está juzgando un matrimonio por haberse apropiado de casi ciento ochenta mil euros de las cuentas bancarias de su madre y suegra respectivamente la mujer de ochenta y siete años de edad avanzada y con un estado de salud no muy bueno fue vaciado fueron dadas las cuentas por parte tanto de su yerno como de su hija podrían ir a la cárcel por delitos de apropiación indebida y estafa ser Ciudad Real mire llamó

la octogenaria llegó a firmar una donación a favor de su hija de casi un centenar de fincas heredadas de otro hijo fallecido valoradas en más de trescientos mil euros bajo amenazas el matrimonio se enfrenta a una petición de pena de once años de prisión por parte de la acusación particular la Fiscalía solicita siete mientras que la defensa pide la libre absolución un amigo

