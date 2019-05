Las noticias de Aragón, 10:03 (29/05/2019)

en la SER acaba de pasar la candidata más votada el Ayuntamiento de Zaragoza en la socialista Pilar Alegría asegura que no se da por aludida de la petición del secretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas de que reniegue de las políticas de Pedro Sánchez para conseguir un pacto en Zaragoza pregunta concreta se da por aludida

para nada porque además mire yo creo que lo que el señor Villegas Si Ciudadanos tienen que tienen que decidir si prefieren el como le digo que en Zaragoza ya un ayuntamiento que gobierne en serio que dé estabilidad o prefieren un Gobierno en manos de la ultraderecha fundamentalmente porque estoy convencida de que la mayoría de los zaragozanos y de las zaragozanas no les gustaría ver la famosa foto de Colón en la plaza del Pilar

Voz 4

00:54

solamente la entidad socia mayoritaria de la Sociedad Deportiva Huesca mañana harán lo propio declararan pero ya como imputados el ex jugador del Real Madrid de la selección española Raúl Bravo que como el resto de detenidos en otras qué provincias será trasladado a Huesca porque es el jugado en el juzgado número cinco de Huesca quien lleva a cabo la instrucción también declarará Borja Fernández del Real Valladolid Carlos Aranda ex jugador de varios equipos de Primera División e Íñigo López montaña jugador del Deportivo de la Coruña y ex jugador del Huesca también declararán tanto Agustín la salsa como Juan Carlos Galindo Lanuza ayer Manuel Torres en el programa El Larguero el consejero del Huesca y asesor jurídico hablaba de las sensaciones de lo que se está viviendo en el club