Las noticias de Galicia, 11:02 (29/05/2019)

Ricardo Rodríguez dijo reivindica la victoria del Partido Popular de Galicia las municipales el presidente de la Xunta reconoce que no ha sido un buen resultado pero advierte hace cuatro años ocurrió lo mismo pero consiguió revalidar su gobierno en la Xunta

el calendario nacionalista e igual que o calendario mundial primero de Hannover descosido vínculos a ella el postales están muy contentos con Baixa las elecciones municipales nos estamos absolutamente comprometidos para seguir subiendo no selecciones autonómicas maneras de notas

Voz 4

01:04

como usted diferencias con la dirección del partido en Madrid seguramente muy muy evidentes no quiso ser jugador franquicia do PP pasó entrenador y quiere que aquel que está empeñado en dar la extrema Dre tachó de medio centro no tenga habilidades para eso te vamos a ofrecer