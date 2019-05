Voz 0717

00:05

buenos días de nuevo a las once y media el líder de la formación en Extremadura Cayetano Polo va a hablar de el comité de paz todo de Ciudadanos Extremadura encargado de abordar las distintas negociaciones que el partido tenga que llevar a cabo en la Comunidad con el foco puesto fundamentalmente en las alcaldías de Cáceres y Badajoz y esta tarde en Mérida el portavoz del PSOE extremeño Juan Antonio González comparece también tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional de los socialistas extremeños en la sede del Partido Socialista a nivel regional más cosas UGT Extremadura entregado a un perdón mil trescientas sesenta y dos firmas de docentes a la Consejería de Educación para solicitar un incremento de las plantillas de profesores y maestros en el curso dos mil diecinueve dos mil veinte trasladar reducción lectiva para aquellos que son mayores de cincuenta y cinco años la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT califica de éxito la acompañe considera que este incremento de las plantillas es más necesario que nunca tras la reducción de dos horas semanales de la jornada lectiva para maestros y profesores mayores de cincuenta y cinco años derecho que se suma al de la aprobación de la jornada de dieciocho horas lectivas en Secundaria Formación Profesional y la madre de la joven de veinticinco años que falleció el pasado seis de febrero Bosso al incendiarse la vivienda en la que residía ha sido detenida por la Guardia Civil pasa hoy a disposición judicial una joven que según las primeras informaciones falleció por asfixia residía con su familia de origen marroquí desde hace dieciséis años en la localidad cacereña IU el incendio se produjo sobre las dos y media de la tarde en la vivienda ubicada en la calle liderazgo de Dios en el que también resultaron heridos un hombre de treinta y tres años dos mujeres cuya edad no se precisó que recibieron el alta in