Escucha las noticias de las 12:00 (29/05/2019)

hola qué tal buenos días otra consecuencia del batacazo de Podemos y sus confluencias en las elecciones del pasado domingo Xulio Ferreiro alcalde en funciones de A Coruña y el líder de una de esas confluencias la Marea Atlántica dejará la política no tomará posesión de sopa de concejal porque no cuenta con posibilidades de seguir al frente del equipo de gobierno en hago Helena López

el alcalde en funciones y candidato a la reelección por Marea Atlántica suyo Ferrero Se retira de la primera línea política hace unos minutos ha anunciado que renuncia a su acta de concejal tras asumir esa debacle electoral de la Marea Atlántica en A Coruña tras esas municipales pasando de diez a seis escaños muy emocionado ha señalado que es una decisión madurada desde hace tiempo en caso de no cumplir los objetivos claramente no lo ha hecho en una sala repleta de asesores funcionarios y jefes de

en esta decisión eh ten razones de carácter personal pero también en razón de carácter político no siempre pensé que cuando no se cumplen los efectivos que un cepo

este Madrid Manuela Carmena no tira la toalla ante la posibilidad de que las tres derechas no se pongan de acuerdo para sumar sus fuerzas y por tanto pueda ser elegida segunda votación como cabeza de la lista más votada el Ayuntamiento con diecinueve concejales Carolina

hora doce y dos minutos la ministra de Economía Nadia Calviño se desmarca del informe del Banco de España de esa crítica a quiénes no ahorran sobre todo a las rentas más bajas de hiciera de Calviño compre los mileuristas no es que no ahorren porque gastan demasiado es que con mil euros quizá no da para mucho más