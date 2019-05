Escucha las noticias de las 14:00 (29/05/2019)

si esto sigue adelante pueden salir las cuentas porque el PSC no rechaza la idea siempre que Colau evite cualquier gesto en pro de los independentistas y lo he dicho en Ser Cataluña su candidato Jaume Collboni si ya uno Force

Voz 1018

01:37

pues esto es lo que hay ahora mismo preguntaremos a partir de las doce y media nuestro compañero Óscar García cómo ve la dirección de Ciudadanos el movimiento de Manuel Valls que no está sometida a la disciplina del partido no es militante pero es su cabeza de lista en la capital catalana lo de Madrid puede aportar también alguna sorpresa no está claro que las tres derechas a vayan a poner de acuerdo por lo cual Manuela Carmena no renuncia